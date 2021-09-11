По дороге в шатдаун

Власти готовят для Рунета белорусский сценарий. Основной удар придется на YouTube.

ИРЛ, как было принято говорить в интернете в прежние годы, организованной оппозиции в РФ не осталось. Выстроенная за десять лет политическая структура ФБК признана сначала иноагентской, а потом экстремистской. Русскоязычный интернет для сравнения остается пространством относительной свободы. Да, в РФ сажают за лайки и слова, но миллионы людей все еще не боятся открыто критиковать Кремль онлайн. Поэтому одной из ключевых составляющих подготовки к нынешним выборам в Госдуму, которые по плану властей должны быть политически стерильными, становится чистка Рунета.

За последнюю неделю Роскомнадзор добился важной победы: чиновникам удалось сделать недоступным сайт «Умного голосования», последнего незаблокированного на территории РФ проекта команды Навального. Сайт размещен на доменном имени appspot.com, на котором также расположены сервисы Google, и обычная блокировка могла бы привести к некорректной работе других продуктов американской компании. Тем не менее оборудование, массово устанавливаемое на сетях российских провайдеров в течение последнего года в рамках проекта «суверенного Рунета», позволило анализировать трафик appspot.com через DPI (Deep Packet Inspection, глубокий анализ пакетов), и блокировать тот, что каcается политики в России.

Этот сюжет с судьбой сайта «Умного голосования» сейчас многократно повторяется и масштабируется.

Как и Telegram в эпоху его войны с Роскомнадзором в 2018 году, команда Навального старается использовать всю инфраструктуру современного интернета для того, чтобы защитить свои проекты. Чиновники, получившие команду «убрать это из Рунета», тоже готовы действовать, причем сейчас у них для этого гораздо больше возможностей, чем три года назад.

Российские пользователи популярного сервиса Nord VPN говорят о сбоях в работе платформы. Nord VPN недавно официально заблокирован в РФ за отказ блокировать «запрещенную информацию», но поначалу это никак не сказывалось на его фактической доступности для пользователей. Специалисты связывают проблему с блокировой Роскомнадзором протокола WireGuard, через который по умолчанию работает Nord VPN. Так что проблема в данном случае устраняется ручной настройкой программы.

Блокировка WireGuard, в свою очередь, сказывается на работе крупнейших международных DNS-сервисов, позволяющих переводить доменые имена сайтов в конкретные IP-адреса. Это базовая инфраструктура интернета, включая сервисы Google DNS и адрес 1.1.1.1, может оказаться недоступной для пользователей в РФ и заменена «отечественными аналогами». Последствия этой атаки Роскомнадзора пока трудно оценить — потенциально под угрозой не только стабильность пользовательских приложений, но и огромное количество «умных» устройств, использующих интернет, вроде кассовых аппаратов.

Параллельно появилась информация о проблемах у пользователей торрент-платформ, протоколы которых также начали фильтроваться Роскомнадзором (масштаб этой проблемы пока неясен). Популярность торрентов сейчас заметно ниже, чем десять лет назад, поскольку для большинства пользователей они были вытеснены потоковым видео. Но протокол BitTorrent можно использовать для маскировки данных и децентрализованного распространения информации, и интерес Роскомнадзора к нему тоже может иметь политические мотивы.

Суверенный Рунет, в котором есть упоминания только о правильных политиках, наступает не только по линии фильтрации трафика, но и через юридическое давление на сервисы. Неразрешенным остается конфликт Google в российских судах, где от компании требуют в нарушение американских законов разблокировать в YouTube канал «Царьграда», принадлежащего находящемуся под санкциями правительства США бизнесмену Константину Малофееву.

Представители Google сделали заявление о том, что компания может уйти из России, если давление на нее не прекратится.

Только за последние дни поисковики обязали удалить из выдачи словосочетание «умное голосование», потому что оно якобы нарушает торговую марку продавца шерсти из Дагестана. Яндекс выполнил это требование, Google на сегодняшний момент проигнорировал. Роскомнадзор в ответ изобрел новую маркировку, которой иностранные площадки, работающие в РФ и «нарушающие российское законодательство», должны будут отмечать свой контент. Им, как и «иноагентам», нужно будет писать магическое заклинание «Иностранное лицо, владеющее информационным ресурсом, является нарушителем законодательства Российской Федерации», причем непременно «с использованием размера букв в сообщении не менее размера букв, содержащихся в ссылке на информационный ресурс иностранного лица». Нет сомнений в том, что Google проигнорирует и это предписание.

Существует вероятность, что накануне 19 сентября, когда «Умное голосование» вступит в игру, неспособность заблокировать всю информацию о нем спровоцирует российские власти в отдельных регионах к сценарию прямых шатдаунов — попытки временного полного отключения интернет-связи для пользователей. Соответствующий опыт накоплен властями Минска во время прошлогодних протестов, а также широко применяется авторитарными правительствами по всему миру. По шатдауну, внезапно возникшему в определенной точке мира, можно даже писать политическую историю: если интернет вырубили — значит, происходят темные дела.

Под ударом может оказаться и главная медиаплощадка РФ — YouTube, который могут в любой момент обвинить в невыполнении какой-то части (заведомо невыполнимого) российского законодательства и «замедлить» или заблокировать целиком. Такие действия властей, если они станут реальностью, повлекут за собой непредсказуемые социальные последствия.

Когда на встрече 1 сентября школьник попросил Путина подписаться на его канал в YouTube, а Дмитрий Песков вновь напомнил, что президент не пользуется социальными сетями, в этом был важный символический смысл. Пропаганда, несмотря на своих ботов и миллиардные бюджеты, проиграла сражение за Рунет, как молодежные движения эпохи Суркова проиграли сражение за улицы. Теперь с Рунетом будут разбираться совсем другие люди.

ВАЖНО

Вечером 9 сентября ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор сообщил, что Центр мониторинга управления сетями связи общего пользования РФ и РКН потребовали от «провайдеров DNS- и CDN-сервисов» прекратить давать пользователям средства обхода ограничений доступа к приложению и сайту «Умное голосование» команды Алексея Навального.

Свои требования РКН обосновал распоряжениями ЦИК и Генпрокуратуры РФ.

«Ведомство настаивает на незамедлительном прекращении иностранными технологическими компаниями предоставления сайту и приложению сервисов для функционирования и услуг по распространению через магазины приложений. Неисполнение компаниями требований по прекращению помощи указанным ресурсам является грубым нарушением действующего законодательства Российской Федерации. В случае неисполнения требований данные действия будут рассматриваться как иностранное вмешательство в избирательную кампанию», — добавили в Роскомнадзоре.

Кирилл Мартынов, редактор отдела политики

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