 

Samsung бесплатно увеличит объем памяти в своих смартфонах

11.09.2021, 0:38, Новости дня
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Компания Samsung распространила хорошие новости для пользователей, которые ранее приобрели смартфоны модели Galaxy A52s 5G. Вскоре для них выйдет обновление, в результате которого сразу не 4 Гб увеличится объем оперативной памяти.

Таким образом, владельцы этих гаджетов получат бесплатно то, за что пришлось бы доплатить, если бы они изначально выбирали смартфоны с лучшими техническими характеристиками.

 В результате апдейта часть диска основной памяти станет использоваться в качестве оперативной, уточняют представители разработчика. Также после установки пакета должна улучшиться стабильность работы устройства. Плохая новость в том, что данный пакет обновлений будет доступен только для жителей Индии.



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