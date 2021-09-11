Samsung бесплатно увеличит объем памяти в своих смартфонах

Компания Samsung распространила хорошие новости для пользователей, которые ранее приобрели смартфоны модели Galaxy A52s 5G. Вскоре для них выйдет обновление, в результате которого сразу не 4 Гб увеличится объем оперативной памяти.

Таким образом, владельцы этих гаджетов получат бесплатно то, за что пришлось бы доплатить, если бы они изначально выбирали смартфоны с лучшими техническими характеристиками.

В результате апдейта часть диска основной памяти станет использоваться в качестве оперативной, уточняют представители разработчика. Также после установки пакета должна улучшиться стабильность работы устройства. Плохая новость в том, что данный пакет обновлений будет доступен только для жителей Индии.