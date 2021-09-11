Realme представила планшет с батареей на 7100 мАч

Очередной дешевый гаджет для Индии представила компания Realme. Особенностью нового планшета Realme Pad является наличие в нем емкой аккумуляторной батареи на 7100 мАч. Но главное преимущество – крайне низкая цена. Покупатели смогут приобрести устройство всего за 190 американских долларов для самой дешевой версии и 245 долл. Для самой дорогой.

Кроме того, большим плюсом планшета эксперты называют необычно легкий и тонкий корпус. В нем 440 г, а толщина составляет 6,9 мм. Также в устройстве есть поддержка звука Dolby Atmos, а сама конструкция основана на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio G80 SoC.

Диагональ экрана составляет 10,4 дюйма. Оперативная память – 3 или 4 Гб, основная предлагается в вариантах 32 или 64 Гб.