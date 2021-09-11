Мнение: Россия и Белоруссия отменяют роуминг

Россия и Белоруссия отменяют роуминг

Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства.

«Стороны договорились о разработке новых и актуализации действующих межправительственных, межведомственных и иных соглашений в области связи и информатизации, об унификации законодательств в области почтовой связи, о построении инфраструктуры сетей связи, а также об отмене роуминга на территории Союзного государства», — говорится в сообщении российского кабмина.

10 сентября российский премьер Михаил Мишустин прибыл в Белоруссию, где проходит заседание Совета министров Союзного государства.

https://russian.rt.com/ussr/news/905403-rossiya-belorussiya-rouming – цинк

Также Мишустин заявил, что необходимо максимально снизить тарифы на разговоры между Белоруссией и Россией.

На Украине между тем продолжаются истерики по поводу вчерашнего подписания интеграционных дорожных карт.



Бляхер волнуется.

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