 

Мнение: Россия и Белоруссия отменяют роуминг

11.09.2021, 0:34, Разное
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Россия и Белоруссия отменяют роуминг

Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства.
«Стороны договорились о разработке новых и актуализации действующих межправительственных, межведомственных и иных соглашений в области связи и информатизации, об унификации законодательств в области почтовой связи, о построении инфраструктуры сетей связи, а также об отмене роуминга на территории Союзного государства», — говорится в сообщении российского кабмина.
10 сентября российский премьер Михаил Мишустин прибыл в Белоруссию, где проходит заседание Совета министров Союзного государства.

https://russian.rt.com/ussr/news/905403-rossiya-belorussiya-rouming – цинк

Также Мишустин заявил, что необходимо максимально снизить тарифы на разговоры между Белоруссией и Россией.

На Украине между тем продолжаются истерики по поводу вчерашнего подписания интеграционных дорожных карт.


Бляхер волнуется.

Источник: Colonel Cassad



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