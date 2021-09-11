 

Фактор, предотвращающий старение: как правильно увлажнять лицо (и это не только косметические средства)

11.09.2021, 0:16, Разное
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Лицо – это наша визитная карточка. Поэтому так важно как можно дольше сохранить его красоту и естественный сияющий вид. Предотвратить преждевременное старение и продлить молодость кожи можно не только с помощью различных косметических средств. Предлагаем более подробно остановиться на некоторых ухаживающих процедурах.

Почему нужен уход

Кожа – самый большой орган. И по этой причине она больше всего подвержена влиянию таких негативных факторов, как ультрафиолетовые лучи, плохая экология, холод, ветер, неправильное питание и многое другое.

При этом решающее значение для предотвращения раннего увядания, потери естественных свойств, сухости, появления морщин и темных пятен имеет увлажнение. Чтобы сохранить все механизмы и элементы восстановления и регенерации клеток, необходимо регулярно выполнять некоторые процедуры, а также не забывать о диете.

Как увлажнить кожу

С годами клетки теряют способность удерживать воду. По этой причине кожа теряет свою упругость и эластичность. Для восполнения и поддержания водного баланса одного использования только косметических средств будет недостаточно. Следует пить не менее одного литра воды в день, таким образом обеспечив нормальное функционирование клеток кожи.

Наибольшего эффекта для сохранения естественной красоты можно достичь с помощью увлажняющего крема. При этом наносить его обязательно нужно ежедневно и лучше всего после принятия ванны или душа. Когда кожа распарена, а поры открыты, продукт проникает намного лучше в клетки и обеспечивает более глубокое увлажнение.

Отшелушивание

Крайне важно своевременно удалять все омертвевшие частички, поскольку они становятся причиной обезвоживания, потери упругости и закупоривания пор, в результате чего кожа становится дряблой и на ней появляются многочисленные прыщи и черные точки, избавиться от которых довольно сложно.

Избежать этого можно при регулярном и правильном очищении. Для эффективного отшелушивания кожи лица стоит использовать неагрессивные продукты или скрабы, которые не вызовут каких-либо повреждений или раздражения.

Выбор подходящих средств для увлажнения лица

Большое значение имеет не только бренд косметических продуктов, но и то, насколько они подходят определенному типу кожи. На рынке существует множество вариантов увлажняющих кремов и лосьонов. Внимательно изучая входящие в состав компоненты, можно найти тот, который лучше всего подойдет для вас.

Определение своего типа кожи

Прежде чем начать использовать то или иное средство по уходу за кожей, следует посетить врача-дерматолога. Он поможет выяснить, обладателем какого типа кожи вы являетесь, а также на какие компоненты в продуктах косметики стоит обратить внимание. Кроме того, стоит учитывать индивидуальные потребности при выборе крема, маски или лосьона.

Соблюдение диеты

Многие даже не задумываются, насколько важно для сохранения молодости и здоровья кожи придерживаться правильного питания. Сбалансированная диета, включающая в себя различные витамины, белки, антиоксиданты, минералы, а также другие полезные элементы, способствует поддержанию кожи в тонусе и формированию новых клеток.

Вредные привычки

Табак и алкогольные напитки наносят вред всему организму. Кроме того, их употребление крайне негативно сказывается на состоянии и здоровье кожи. Они способствуют уменьшению кровотока и сокращению выработки коллагена. Это приводит к сухости кожи и ускоряет процесс ее старения.

Сон

Ничто так благотворно не влияет на восстановление функций иммунной системы, как полноценный отдых. Специалисты настоятельно рекомендуют спать не менее восьми часов в сутки. Во время глубокого ночного сна интенсивно вырабатывается коллаген и усиливается приток крови в клетках. Данные процессы позволяют предотвратить появление ранних морщин, дряблости, отеков под глазами и надолго сохранить естественную красоту и здоровье кожи.

Очищение

Многие, ссылаясь на усталость, совершают большую ошибку, ложась спать с макияжем. Это не только затрудняет дыхание кожи, но и приводит к сухости и закупориванию пор. По этой причине необходимо тщательно и снимать нанесенный макияж с помощью специальных средств.

Только правильный уход поможет сохранить кожу лица здоровой и свежей. И для этого не придется прибегать к хирургическому вмешательству.



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