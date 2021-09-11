Корочка будет идеально хрустящей: все зависит от того, как выложить мясо (трюк)

Запеченные куриные ножки с хрустящей корочкой – это любимое блюдо огромного количества людей. Да это и не удивительно, ведь к нему подойдет масса гарниров. В приготовлении его нет ничего сложного, а вкус и аромат мяса заставляет наслаждаться каждым кусочком. Вот только для того, чтобы блюдо подарило еще больше наслаждения, нужно готовить его по особому рецепту, пользуясь трюками опытных хозяюшек.

Список ингредиентов

Чтобы приготовить десяток куриных ножек, нам нужно их сначала замариновать. И для этого нам понадобятся:

пара зубчиков чеснока;по чайной ложечке меда и острого соуса “Кимчи”;по три столовые ложки соевого соуса и растительного масла;соль и паприка по вкусу.

А чтобы сделать гарнир к мясу, нам также потребуются:

четыре картофелины;кабачок;тыква;зубчик чеснока;горсть брусники;четверть мускатного ореха;3-4 столовые ложки масла растительного;соль, петрушка и перец черный по вкусу.

Подготовительный процесс

И первым делом чеснок пропускаем через чеснокодавилку, к нему добавляем мед, острый соус, соевый соус и растительное масло. Всю эту смесь хорошенько перемешиваем, чтобы она стала однородной. Затем мясо посыпаем солью и паприкой и поливаем готовым маринадом.

После этого надеваем перчатки и перемешиваем курицу с соусом, чтобы все ножки оказались полностью им покрыты. Далее в мясо тыкаем ножом, чтобы туда проник маринад, и отставляем его в сторону.

И пока ножки маринуются, подготовим гарнир, для чего нужно почистить картофель и тыкву, а затем порезать их и кабачок фигурным ножом (хотя можно и обычно) на кружочки толщиной в 5 мм.

Запекание куриных ног с гарниром

Когда овощи будут подготовлены, берем противень и выкладываем их туда, устанавливая в состоянии полулежа друг за дружкой. Далее зубчик чеснока пропускаем через чеснокодавилку и смешиваем его с растительным маслом.

После этого овощи посыпаем солью, четвертью тертого мускатного ореха и черным перцем, поливаем чесночным маслом и присыпаем измельченной петрушкой. Затем берем решетку и в каждую прорезь пропихиваем куриную ножку, чтобы при поднятии решетки эти ноги свисали оттуда.

Так ее и устанавливаем в духовку, разогретую до 180 градусов, в то время как противень с гарниром ставим прямо под ней, предварительно посыпав овощи брусникой. Запекаться же ножки с овощами будут в течение 40 минут.

А как время выйдет, железными щипцами курицу нужно снять с решетки, переложить к гарниру, и блюдо можно тут же подавать к столу с пылу да с жару.