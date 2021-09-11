 

Американцы оценили вероятность помощи Украине после заявлений Зеленского о войне

11.09.2021, 0:12, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинАмериканские читатели сайта телеканала Fox News посоветовали украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не полагаться на помощь Вашингтона после слов о возможной войне с Россией.

Ряд читателей посоветовали Украине не полагаться на президента США Джозефа Байдена, вспомнив о его сомнительных, по их мнению, действий, передает РИА «Новости».

Байден был вице-президентом, когда Крым воссоединился с Россией, напомнил читатель под ником IndependentVoter808.

«Что тогда сделали они с Обамой? Администрация отправила украинской армии подушки и одеяла, но не оружие. Удачи тебе, Зеленский, она тебе понадобится», – написал он.

«Господин Зеленский, что бы ни говорил вам Байден, не верьте ему. Особенно когда он говорит, что поддержит вас. Не поворачивайтесь к нему спиной, он всадит вам туда нож», – добавил Kamano55.

По мнению Usvet63, война РФ с Украиной возможна только при Байдене. «Россия его вовсе не уважает и уж точно совсем не боится», – отметил он.

«Я искренне надеюсь, что он не рассчитывает на поддержку президента Байдена в этом конфликте. Поскольку Байден готов бросить американских граждан и союзников на произвол судьбы на вражеской территории, у меня есть подозрения, что он без каких-либо проблем откажется и от всех соглашений о взаимопомощи, не говоря уже о данных Украине устных обещаниях», – написал Vince273.

Часть читателей напомнили о распространении «прогрессивных» идей в США при власти Демократической партии, которую представляет Байден. Banhungryhungryhippo пошутил, что Вашингтону важнее набрать в армию трансгендеров, чем обеспечить защиту страны.

Другие читатели напомнили коррупционный скандал с участием сына Байдена Хантера на Украине.

«Отдайте Байдену его 10%, и он опять пошлет вашей армии одеяла. А Путина предупредит, чтобы войска входили на Украину в масках», – написал Libertyordeath275.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что между Россией и Украиной может начаться полноценная война, но, по его словам, это было бы «наибольшей ошибкой».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с сожалением восприняли подобное заявление украинского лидера, а рассуждения о возможности войны РФ и Украины являются апокалиптическими.

Глава МИД Сергей Лавров отметил, что комментарии Зеленского о возможности войны не заслуживают внимания, в них слышны отголоски КВН.



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