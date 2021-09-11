Власти Украины не определились, насколько страшны учения «Запад»

Командующий объединенных сил вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что за российско-белорусскими учениями «Запад–2021» нужно следить, но они не угрожают Украине. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба утверждает, что учения «несут очень большие риски».

Наев утверждает, что с 2014 года сохраняется «вероятность угрозы широкомасштабного наступления» России, в связи с чем Киев «отрабатывает планы». Учения «Запад», как отметил Наев, «проходят на известном количестве полигонов», известно «количество войск». По его словам, сейчас «непосредственной угрозы, в частности, создания ударных группировок и подготовительных мероприятий, включающих агрессию против Украины, не видно», но «ситуация динамическая, она меняется». За ситуацией следят разведывательные органы Украины и Польши, сказал Наев.

Кулеба заявил: «Что касается учений «Запад–2021», то нам нужно следить за этим внимательнее, что и делают наши военные и дипломаты. Те сценарии, которые там отрабатываются, несут очень большие риски», – передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».

В пятницу совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в РФ и Белоруссии. Минобороны РФ сообщило о попытках Украины дискредитировать учения. Украина усилила охрану границы из-за учений «Запад-2021».