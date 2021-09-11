 

Власти Украины не определились, насколько страшны учения «Запад»

11.09.2021, 0:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКомандующий объединенных сил вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что за российско-белорусскими учениями «Запад–2021» нужно следить, но они не угрожают Украине. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба утверждает, что учения «несут очень большие риски».

Наев утверждает, что с 2014 года сохраняется «вероятность угрозы широкомасштабного наступления» России, в связи с чем Киев «отрабатывает планы». Учения «Запад», как отметил Наев, «проходят на известном количестве полигонов», известно «количество войск». По его словам, сейчас «непосредственной угрозы, в частности, создания ударных группировок и подготовительных мероприятий, включающих агрессию против Украины, не видно», но «ситуация динамическая, она меняется». За ситуацией следят разведывательные органы Украины и Польши, сказал Наев.

Кулеба заявил: «Что касается учений «Запад–2021», то нам нужно следить за этим внимательнее, что и делают наши военные и дипломаты. Те сценарии, которые там отрабатываются, несут очень большие риски», – передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».

В пятницу совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в РФ и Белоруссии. Минобороны РФ сообщило о попытках Украины дискредитировать учения. Украина усилила охрану границы из-за учений «Запад-2021».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.09 / В Офисе президента рассказали о повестке второго дня визита Зеленского в Вашингтон

18.01 / Мнения: Ну и где у нас цифровой концлагерь?

05.12 / НАТО ответило Лукашенко про захват белорусских земель

02.09 / Соловьев объяснил блокировку стрима «Битва за Белоруссию» на YouTube

04.04 / Номер телефона Цукерберга утек в Сеть

05.02 / “Ужасная пропаганда против Украины”. Кравчук рассказал свои впечатления от канала ZIK

01.04 / В РФ выявили 9,2 тыс. новых случаев коронавируса

15.07 / В РПЦ оценили значение превращения Айя-Софии в мечеть для патриарха Варфоломея

28.06 / Салливан встретился в Москве с Ушаковым

26.07 / СБУ разоблачила советницу ректора киевского вуза, которая за взятки обещала получение диплома

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика