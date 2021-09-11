Wintershall подчеркнула безопасность «Северного потока – 2» для климата

Компания Wintershall, немецкий партнер Газпрома, прокомментировала завершение строительства газопровода «Северный поток – 2».

Wintershall указала, что сделан очередной шаг «для ввода в эксплуатацию этой новой трубопроводной системы через Балтийское море». Компания подчеркнула, что «Северный поток – 2» станет «современным, рентабельным и безопасным для климата транспортным маршрутом», по нему «газ будет напрямую поступать» в Европу, передает РИА «Новости».

Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский газ «самым грязным в мире». Сама Гренхольм также делала подобные заявления. Эти нападки опроверг российский вице-премьер Александр Новак, прежде возглавлявший Министерство энергетики.