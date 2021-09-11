Лавров заявил, что Германия и Франция предложили нормандскую встречу на полях Генассамблеи ООН. Он назвал ее “несерьезной”

“А мы ведем с ними разговор, пытаясь выяснить, они-то как относятся к тому, что творят [президент Украины Владимир] Зеленский и его команда, просто законодательно перечеркивая свои возможности по выполнению Минских договоренностей. Они говорят: “Ну нет, надо собраться и там посмотреть”. Но это разговор совершенно непрофессиональный и несерьезный”, – сказал Лавров.

Он отметил, что МИД Украины предлагает созвать саммит в нормандском формате, чтобы решить проблемы выполнения Минских договоренностей, а Офис президента считает, что соглашения исчерпали себя.

“Когда нас призывают провести встречу в нормандском формате, мы просим сначала объяснить, как это все сочетается”, – сказал Лавров.

В то же время глава МИД РФ говорил, что Россия готова к восстановлению отношений с Украиной.

Сессия ГА ООН откроется 14 сентября, говорится на сайте Генассамблеи. Общие дебаты ГА ООН пройдут с 21-го по 27 сентября 2021 года. Как отмечается на официальном интернет-портале правовой информации, российскую делегацию на 76-й сессии ГА ООН возглавит Лавров.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло.

24 июня 2021 года Зеленский заявлял, что Минские договоренности по урегулированию конфликта на Донбассе, подписанные в 2015 году, “еле живы”.

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