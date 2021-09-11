Порошенко с нетерпением ждет приглашения в СБУ по делу вагнеровцев – нардеп Геращенко

30 декабря 2020 года Порошенко заявлял, что именно он санкционировал проведение операции украинских спецслужб по задержанию членов российской частной военной компании “Вагнер” в 2018 году.

Геращенко отметила, что переспросила у Порошенко, были ли после его заявления попытки прокуратуры или СБУ допросить его как свидетеля.

“Нет. Его допрашивают о картинах, о чем угодно. Но представьте себе, за год не было ни единой попытки, чтобы понять, что же там было”, – заявила Геращенко.

10 сентября следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады объявила промежуточные результаты расследования спецоперации по вагнеровцам. Накануне глава комиссии, нардеп Марьяна Безуглая (“Слуга народа”) говорила, что ВСК завершила работу по расследованию.

“На самом деле это не ВСК, а ТСН. Потому что это был корпоратив “слуг народа”, потому что в ней не было ни одного депутата от другой фракции. Собралось семь депутатов от “слуг народа”, которые проводили расследование. И самое позорное – что туда сначала не допустили самих разведчиков, пришедших с добрым намерением рассказать все, что они знают. В том числе руководителя этой операции господина [Василия] Бурбу”, – подчеркнула Геращенко.

По словам главы парламентской фракции “Слуга народа” Давида Арахамии, представителей других фракций не пустили на заседание ВСК, так как они не были в составе комиссии.

“Когда ВСК готовилась, оппозиция не хотела присоединиться. Сегодня почему-то написала все посты, что ее не пустили на ВСК. Почему не пустили? Есть ВСК, мы всем предложили открыто с трибуны: присоединяйтесь, давайте своих кандидатов… Ну конечно, вас не пускают, потому что вы не в ВСК”, – сказал Арахамия в эфире ток-шоу.

Он добавил, что для того, чтобы участвовать в ВСК, сначала нужно пройти специнструктаж, получить допуск и доступ к государственной тайне.

Контекст:

Рада создала ВСК 19 мая, провалив перед этим создание комиссии, которая занималась бы лишь одним вопросом – делом вагнеровцев. В результате комиссия, созданная парламентом, расследует “возможные противоправные действия представителей государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, угрожать национальной безопасности Украины”. Однако первым делом, за которое взялась комиссия, было именно расследование ситуации с вагнеровцами.

Первое заседание ВСК провела 6 июля, на следующее приглашали пятого президента Украины Петра Порошенко. Он заявил, что может посетить заседание ВСК, если оно будет посвящено операции против наемников ЧВК “Вагнер”, но считает более эффективным, если одновременно туда прибудет президент Украины Владимир Зеленский. В комиссии заявили, что Зеленского не могут пригласить на заседание ВСК, так как он является неприкосновенным лицом. В итоге ни Порошенко, ни Зеленский не посетили заседание ВСК.

Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций “ЛНР” и “ДНР”.

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников “будут трагическими”.

Главный редактор “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК “Вагнер” в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения руководителя Офиса президента Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.

О том, что информация о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев попала к российским и белорусским спецслужбам после совещания у Зеленского, на котором присутствовали, кроме глав украинских спецслужб, руководители Офиса президента, рассказал экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он, как и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметил, что спецоперация велась с 2019 года.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что операция по поимке наемников ЧВК “Вагнер” была сорвана человеком “из самого ближайшего окружения” Зеленского.

В СБУ назвали эти данные “фантастическим сценарием”. Начальник ГУР заявил, что бойцов ЧВК “Вагнер” в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский заявил, что никакого “слива” спецоперации по задержанию вагнеровцев не было.

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске.

5 сентября 2021 года журналист Bellingcat Христо Грозев сказал, что расследователи имеют достаточное количество данных, подтверждающих факт спецоперации, но не нашли ответа на вопрос, по какой причине она была отменена. “Доказано, что российские спецслужбы спят, что их можно победить, что украинские спецслужбы достаточно компетентны”, – подчеркнул Грозев.

7 сентября американский телеканал CNN со ссылкой на трех бывших высокопоставленных чиновников украинской военной разведки заявил, что Соединенные Штаты знали и могли оказывать поддержку украинской спецоперации по задержанию 33 членов ЧВК “Вагнер”.

Грозев говорил, что, кроме расследования CNN (его готовили при помощи Bellingcat), выйдет еще два материала Bellingcat об операции, в том числе документальный фильм, который может быть номинирован на “Оскар”.

В Офисе президента Украины заявляли, что информация в материале CNN об операции взята из источников, которые не имеют ценности.

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