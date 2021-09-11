 

Сестра Колесниковой о ситуации в Беларуси: Это репрессии в центре Европы в XXI веке

11.09.2021, 0:00, Новости дня
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“Я хотела бы призвать вас чаще говорить о Беларуси, чаще говорить в своих медиа, говорить друг другу, рассказывать об это всем. Потому что ситуация, которая сложилась, – вы понимаете, это репрессии в центре Европы в XXI веке. Это не 661 политзаключенный. Это 9 млн заключенных в Беларуси. Потому что сейчас уровень репрессий настолько высок, что людей задерживают, когда они приносят передачи в СИЗО другим политзаключенным, когда они встречают их из СИЗО, когда они пишут комментарии в соцсетях”, – сказала она.

По словам Хомич, в Беларуси закрывают все неправительственные организации.

“Поэтому нам нужен ваш голос, нам нужна ваша поддержка. Пожалуйста, постоянно говорите о Беларуси. Потому что с этим мириться нельзя”, – сказала она.

Контекст:

В Беларуси 9 августа 2020 года прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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