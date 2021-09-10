Мечты о диктатуре. Что будет после выборов?

Гость «Центрального вайба» — Глеб Павловский.

После 2020 года и «конституционной реформы» начинается новый этап в политической истории России. Оппозиция разгромлена, суды перестали выполнять даже формальные правила, статусом иноагента клеймят лучшие издания и журналистов страны. При этом интерес общества к политике падает, несмотря на скорые выборы.

Принесут ли выборы нечто новое в политическую жизнь России?

Как долго Путин планирует оставаться у власти и как будут складываться новые центры оппонирования ему?

Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой газеты», поговорил с политологом Глебом Павловским о том, как в РФ может сложиться новая оппозиция, какую роль играет Сталин в нынешней политической мифологии и о том, как разрушается социальный капитал, накопленный обществом за постсоветское тридцатилетие.

Ведущий: Кирилл Мартынов Монтаж: Кирилл Семенов Продюсер: Серафима Свердлова Съемка: Влад Докшин, Маша Улазовская Обложка: Анна Жаворонкова

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