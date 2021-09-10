Каждый третий смартфон с 5G может оказаться продукцией Apple
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
После выхода новой линейки iPhone 13 компания Apple существенно увеличит свою долю на рынке смартфонов с поддержкой 5G. Не исключено, что вскоре каждой третье мобильное устройство со связью пятого поколения окажется выпущенным под брендом «Яблочной» компании.
Такого результата компания может добиться еще в этом году, отмечают аналитики рынка. По их словам, этому будут способствовать одновременные поставки моделей как новой тринадцатой, так и прошлогодней двенадцатой серии.
Всплеск поставок ожидается в четвертом квартале, когда мир окажется в преддверии рождественских распродаж. Общие поставки 5G-смартфонов в этом году должны составить 605 млн единиц. Из них на долю Apple должно припадать около 200 миллионов.
Смотреть комментарии → Комментариев нет