 

Каждый третий смартфон с 5G может оказаться продукцией Apple

10.09.2021, 23:44, Новости дня
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После выхода новой линейки iPhone 13 компания Apple существенно увеличит свою долю на рынке смартфонов с поддержкой 5G. Не исключено, что вскоре каждой третье мобильное устройство со связью пятого поколения окажется выпущенным под брендом «Яблочной» компании.

Такого результата компания может добиться еще в этом году, отмечают аналитики рынка. По их словам, этому будут способствовать одновременные поставки моделей как новой тринадцатой, так и прошлогодней двенадцатой серии.

Всплеск поставок ожидается в четвертом квартале, когда мир окажется в преддверии рождественских распродаж. Общие поставки 5G-смартфонов в этом году должны составить 605 млн единиц. Из них на долю Apple должно припадать около 200 миллионов.



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