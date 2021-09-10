Ученые рассказали, как снизить стресс от пребывания в двух реальностях

Современный человек пребывает сразу в двух реальностях – реальной и виртуальной. Сам по себе этот факт объясняет, почему у него больше шансов попасть в серьезную стрессовую ситуацию.

Над тем, как решить данную проблему, работают ученые из Томского госуниверситета. Они проводят исследования конкретных причин нарастания стресса и пытаются создать действенную методику по его профилактике.

Человечество слишком быстро перешло в онлайн, говорят ученые. Еще пару десятилетий назад виртуальная реальность была не развита, а попасть в нее могли только избранные специалисты. Сегодня же все это носит тотальный характер. К сожалению, у человечества пока нет никакого опыта по решению таких проблем.