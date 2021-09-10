Мнение: Подрыв в Хомсе

Вчера в результате подрыва СВУ на пути следования грузовика "Камаз-5350" в провинции Хомс погиб https://t.me/the_continental_hotel/854951 подполковник Алексей Шнейдер. Ему было 45 лет. Учитывая длительность и интенсивность боевых действий в Восточном Хомсе в период с 2012 по 2018-й года, мин там еще на годы вперед припасено, помимо возможности установки придорожных СВУ и противотанковых мин боевиками ИГИЛ, которые еще встречаются в Восточном Хомсе.

Мир праху.

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