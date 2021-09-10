Лавров сообщил о проработке признания российских сертификатов вакцин в Израиле

Глава израильского МИД Яир Лапид в ходе переговоров в Москве пообещал проработать вопрос признания российских сертификатов о вакцинации, сообщил министр иностранных дел РФ Серлей Лавров.

«У меня вчера (9 сентября – прим. ВЗГЛЯД) был в гостях новый израильский министр иностранных дел, и я у него поинтересовался, говоря о туризме и вакцинах, почему они на днях приняли решение о том, что в Израиль свободно пускают иностранцев с сертификатами о вакцинации вакцинами, которые сертифицированы в Израиле и которые разрешены в ЕС. Я высказал недоумение, почему в этот список не включены и наши вакцины. Он обещал над этим работать», – цитирует Лаврова ТАСС.

Ранее стало известно, что Турция решила ужесточить меры при въезде в страну и отказалась признавать прививки однокомпонентными вакцинами, в том числе «Спутником Лайт».