Их политическая борьба

Как молодые «национал-демократы» штурмуют Новую Москву.

202-й избирательный округ включает в себя всю Новую Москву. Официально это часть столицы, но обычные московские округа в разы меньше: территория округа по площади больше всего Санкт-Петербурга. Здесь в Госдуму выдвинулись кандидаты от одиннадцати партий, но Новая Москва долгое время считалась надежно закрепленной за единороссом Дмитрием Саблиным, заседающим в Думе с 2003 года. Однако в этом году в выборах участвует 26-летний «национал-демократ» Данил Махницкий, выдвинутый при поддержке «Новых людей»: он вместе с командой Романа Юнемана, возможно, стал первым серьезным противником Саблина. В отличие от единоросса Махницкий выступает за освобождение политзаключенных, а также за свободу слова и собраний.

Корреспондентка «Новой газеты» рассказывает о ситуации в округе, работе штаба Махницкого и политических взглядах молодых «национал-демократов», сочетающих в себе критику власти и «национальную» повестку.

В февральском докладе о ситуации в Москве перед осенними выборами эксперты исследовательского центра «Особое мнение» заявили: в 202-м округе самая низкая степень риска для действующей партии, уже много лет тут побеждают кандидаты только от «Единой России». На прошлых выборах здесь выиграл единоросс Дмитрий Саблин, который, учитывая его довольно вялую политическую кампанию, тоже будто бы не сомневается в грядущей победе. В то же время одну из самых заметных кампаний в округе ведет Данил Махницкий, которого поддерживает не допущенный до выборов политик Роман Юнеман. С помощью Юнемана и его команды Махницкому удалось собрать достаточное количество денег для ведения агитации в округе и организации дебатов с другими кандидатами (Саблин уже отказался от участия в них). Данил Махницкий утверждает, что у него есть закрытые социологические исследования, которые показывают: при поддержке «Умного голосования» он может победить на этих выборах.

Новый человек и его Крым

Только в малой части Новомосковского избирательного округа есть метро, но самые оживленные места для агитации потенциальных избирателей расположены у станций. Рядом с «Солнцево» меня подловила пожилая гражданка в белой футболке, которая раздавала агитационные материалы в поддержку кандидата от «Единой России» Дмитрия Саблина. Из короткого разговора с ней я узнала, что главная цель женщины — заработать денег, что Саблин в округе не живет, но часто сюда приезжает (это опровергают как другие жители Новой Москвы, с которыми «Новой» удалось побеседовать, так и штаб Данилы Махницкого) и что полиция никогда не мешает распространению агитационных материалов. Последним не могут похвастаться многие оппозиционные политики, волонтерам которых силовики часто не дают работать «в поле».

Ответить на вопрос, чем Саблин хорош и почему стоит за него голосовать, гражданка не смогла, мол, она не здешняя, но «раз сидит в Думе, значит, полезен обществу».

Какие законы единоросс принял, его агитаторы также не знают, хотя за годы в Думе их у него набралось уже под сотню.

Дмитрий Саблин на пленарном заседании Совета Федерации. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

СПРАВКА «НОВОЙ»

За почти 18 лет работы в Думе Саблин участвовал в принятии законов, которые усложняют работу журналистов: вместе с сенатором Андреем Клишасом и депутатом Петром Толстым он продвигал законопроект о признании физических лиц «иностранными агентами», а до этого — и законопроект о признании «иноагентами» некоммерческих организаций. Также он был соавтором поправок об «установлении административной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированном публичном мероприятии». Помимо думской работы, Саблин занимается еще и «общественной»: депутат основал движение «Антимайдан», его цель — «противодействовать незаконным попыткам свержения действующей власти на манер украинского Евромайдана».

Расследования о единороссе выходили в ФБК (Мосгорсуд признал сеть региональных штабов Навального, а также ФБК экстремистскими структурами и запретил их деятельность на территории РФ, ФБК и структуры Навального внесены Минюстом в список НКО, выполняющих функцию «иностранного агента») и Readovka. Фонд борьбы с коррупцией писал, что у Саблина якобы есть незадекларированный особняк в Московской области, расположенный на гектаре земли, а Readovka пояснила о возможном наличии у депутата офшорной яхты. После этого Дмитрий Саблин добился от Yandex и Google удаления из выдачи поисковиков ссылок на эти материалы о себе, воспользовавшись законом о «праве на забвение».

Дмитрий Саблин отказался обсуждать свою предвыборную кампанию с «Новой газетой».

В пяти минутах от той же станции «Солнцево» расположен офис «Новых людей» и штаб Данилы Махницкого. На цокольном этаже жилого дома висят большие агитационные вывески, призывающие за него голосовать. Данил Махницкий — 26-летний «национал-демократ». Он идет на выборы с повесткой, которая, по его мнению, больше всего волнует жителей Новой Москвы, а именно: ужесточение миграционной политики, ограничение высотности нового строительства в округе, защита зеленого пояса Москвы, восстановление усадеб, расширение полномочий местного самоуправления, достройка проблемных жилищных и социальных объектов ЗАО и ТиНАО.

Штаб Махницкого ставит кубы, где большим шрифтом напечатан лозунг «Остановим нелегальную миграцию». При этом на предвыборном сайте кандидата пункт про мигрантов почему-то упущен.

«Нужна ли РФ нелегальная миграция? Убежден, что нет. Из-за нелегальной миграции наша экономика ежегодно теряет больше 8 млрд долларов. Мы не развиваем автоматизацию труда и не повышаем производительность на единицу рабочего времени. Экономики некоторых среднеазиатских государств буквально держатся на переводах из России, но взамен мы получаем не абсолютную политическую лояльность, а негативное влияние на социальное благополучие наших городов и рынок труда, рост этнической преступности и разборки мигрантов. Знаменитый миграционный центр в Сахарово, сотни строек, крупнейшие продуктовые и строительные рынки, постоянные массовые драки — всё это боли нашего округа, порожденные нелегальной миграцией. Сейчас миграционное законодательство содержит много пробелов и неточностей. Не существует даже конкретного определения того, кто такой мигрант. Неэффективно регулируется вопрос депортации, нет обязательного экзамена для разрешения на въезд, а из-за отсутствия визового режима нет нормального учета количества трудовых мигрантов в России», — писал Махницкий в твиттере.

Фото: фейсбук Данила Махницкого

На своем официальном сайте кандидат апеллирует к тому, что он живет в округе, знает все его проблемы и, более того, столкнулся с теми же трудностями, что и местные жители: он оказался обманутым дольщиком. Как рассказал Махницкий, в 2014 году его семья купила квартиру в ЖК «Легенда», которую они ждут до сих пор.

Штаб Махницкого состоит в основном из довольно юных людей, большинство из них — студенты московских вузов. Некоторые и вовсе приехали из других регионов только для того, чтобы помочь кандидату от «Новых людей» победить на выборах. Вход в офис весь завешан мерчем кандидата, в коридоре нарисована внушительная карта округа, районы, «захваченные» Махницким, отмечены флажками:

«Обычный одномандатник работает на шесть муниципалитетов, а у нас их 26. Нам приходится работать с такими масштабами», — говорит Махницкий о размерах округа. Согласно последней переписи, здесь живет полмиллиона человек, но политик уверен, что за последние годы число местных жителей заметно выросло.

Изначально Данил Махницкий планировал идти в Думу самовыдвиженцем, что означало бы необходимость собрать 15 тысяч подписей. Однако 2 июня он пояснил о решении баллотироваться от партии «Новые люди». Это первый его опыт участия в выборах, до этого была работа в Министерстве финансов, которую он сам называет «попыткой узнать изнутри, как работает госаппарат».

— Почему вы решили идти от не очень известных и не так давно зарегистрированных «Новых людей», которых нередко и в «спойлерстве» обвиняют, и в работе на действующую власть? Не было бы более логичным попытаться войти в список того же, например, «Яблока»?

— От «Яблока» я никогда в жизни выдвигаться не буду, потому что там нужно подписать манифест о том, что Крым — это Украина, а я считаю, что Крым был, есть и будет русским, — отвечает Махницкий.

Еще одним важным пунктом в своей программе Махницкий считает «возвращение постсоветских государств в зону нашего политического влияния»:

— Это ответ на вопрос о том, чей Крым. Просто чтобы в лоб не писать об этом. Бабушкам и дедушкам все равно интересно, что кандидат думает про Крым.

— Бабушкам и дедушкам важно, чтобы РФ контролировала постсоветские страны?

— Конечно. Об этом узнаешь, когда общаешься с реальными людьми, а не фейсбучными. Им важны совсем другие вещи. Мы выступаем не за силовой сценарий присоединения стран, а за использование инструментов мягкой силы, культурной экспансии, политической экспансии, экономической экспансии, — говорит Махницкий.

Рассуждая о том, что «Россия может и должна стать страной-лидером», Махницкий приводит в пример современную Турцию, которая, по его словам, сейчас строит «пантюркистское» государство. Мол, если Турция готовится стать большим и сильным государством, то через 20 лет она будет угрожать России, чего допустить, по словам Махницкого, нельзя.

Штаб Данилы Махницкого надеется, что на этих выборах их кандидата поддержит «Умное голосование» Навального, они уверены, что в таком случае у них точно есть шанс победить. Но в этом же округе выдвинуты кандидаты от «Яблока» и КПРФ. В подобной ситуации некоторые оппозиционные кандидаты пытаются найти компромисс и, например, планируют снять свою кандидатуру, если «Умное голосование» поддержит другого политика. Главная цель такого решения — не оттягивать голоса у оппозиционера, который может победить единоросса. Здесь же такой вариант даже не рассматривают. Кандидатов от парламентской оппозиции за потенциальных союзников тоже не считают.

Фото: фейсбук Данила Махницкого

«Так как в этом округе никогда не велось предвыборной кампании, здесь ее сейчас никто и не собирается вести. Все кандидаты от любой партии, может быть, поставят пару агитаторов, несколько билбордов, но целостной работы никто не ведет. Это особенность округа и особенность человека, против которого ведется игра. Саблин — действительно очень одиозный персонаж, и с ним связываться никто особо не хочет», — объясняет Марк Непша, один из участников предвыборного штаба Махницкого.

На вопрос о том, ведет ли тогда заметную политическую кампанию сам Махницкий, и он, и его начальник штаба, конечно, отвечают утвердительно. По их словам, об успешности работы говорит то, как на них реагирует сам Саблин. Непша утверждает, что все действия единоросса сейчас направлены на то, чтобы кандидата от «Новых людей» сняли с выборов.

Махницкий выложил в свои социальные сети несколько видео, на которых некие «активисты» срывают плакаты оппозиционного кандидата и вешают вместо них плакаты с Саблиным. На одном видео нерешительный молодой человек, видимо, испугавшись того, что к нему подошли люди с камерами, ответил, что он не знает, зачем снимает, ему «просто сказали» так делать. На другом — уже более уверенный в своих действиях гражданин с сильным акцентом рассказывает, как местная префектура говорит ему снимать агитационные материалы Махницкого.

«Еще у меня есть 30 человек учеников, все снимают [агитационные материалы с Махницким]. Это мой сын, он мне помогает. (Говорит, указывая на маленького мальчика.) В каждом районе, где попадается неофициальный кандидат, мы снимаем, кроме Саблина», — говорит гражданин на видео.

Юнеман спешит на помощь

13 августа стало известно, что Московская городская избирательная комиссия отказала самовыдвиженцу Роману Юнеману в регистрации на выборы в Госдуму. «Новой газете» Юнеман объяснял, что претензии возникли из-за наличия в подписных листах дополнительного поля для отметок: «Это все вольная трактовка законодательства, я бы сказал, что это просто ложь. Закон никак не регламентирует наличие полей и формат печати. Тем более что подписные листы, переданные в избирком, были оформлены по форме — мы эти поля отрезали».

Юнеман планировал обжаловать решение Мосгоризбиркома в ЦИК и в суде, но из этого ничего не вышло. На такой случай у команды политика изначально был придуман план Б: если его не допустят до выборов, он перекинет все силы своего штаба на помощь Махницкому.

Роман Юнеман. Фото: @vk.com/roman_yuneman

Что и произошло: в штабе Данилы Махницкого сейчас работают как сам Юнеман, так и вся его команда. Как объясняет Марк Непша, из-за того, что у Романа больше опыта, сбором денежных средств для кампании занимается он, а первоначальная команда Махницкого занимается распространением агитационных материалов.

«Наш план Б мы придумали еще зимой. Даня — это второй основатель [политического движения] «Будущее», мы вдвоем его основали. Он один из его федеральных консулов. Мы изначально и строили его кампанию на такой случай. Вся наша команда, весь штаб перешел работать, мы набираем агитаторов, я ищу ему деньги. По сути, весь наш штаб сейчас работает на его победу», — рассказывает Юнеман.

Роман Юнеман стал известен в 2019 году во время выборов в Мосгордуму, где он, кандидат-самовыдвиженец по 30-му округу, сумел занять второе место, уступив кандидату от партии власти ректору Института русского языка Маргарите Русецкой лишь 84 голоса. На тех выборах «Умное голосование», которое только-только начало работать, допустило ошибку, поддержав кандидата от КПРФ, которого Юнеман обошел на 1200 голосов. Тогда эта ситуация вызвала довольно большой общественный резонанс: если бы «Умное голосование» поддержало Юнемана, то он мог бы победить провластного кандидата. Впоследствии Навальный заявил, что это было ошибкой.

В этот раз Юнеман тоже решил идти как самовыдвиженец, осознавая, что собрать 15 тысяч подписей — сложно, а после сбора их и вовсе могут признать недействительными.

«Почему я не пошел от партии: когда Даня выдвигался, он был ноунеймом, поэтому его партия легко согласовала. В мэрии и в администрации президента не обратили на него внимания. Если бы я шел от партии, никто бы меня не пропустил, как в случае с Алексеем Миняйло, [которого партия «Яблоко» не внесла в список кандидатов, несмотря на наличие у них договоренностей], или предложили бы другой округ, как Бондаренко. А я считаю правильным избираться там, где я работаю и живу, поэтому идти от партии для меня не вариант. Спасибо «Новым людям», что они включили Данилу в списки и не кинули его, по нынешним временам это многого стоит», — объясняет Юнеман, почему он не пошел по «легкому» пути.

В либеральной среде к Юнеману относятся неоднозначно из-за его «национал-демократических» взглядов. На вопрос о том, не боится ли Махницкий отпугнуть либеральных избирателей сотрудничеством с Юнеманом, он отвечает: «Мы с Ромой абсолютные идеологические партнеры. Мы национал-демократы и ничего не боимся.

Естественно, за либеральную аудиторию мы боремся, но мы четко разделяем фейсбучную тусовку и реальных избирателей,

а для реальных избирателей наши политические взгляды имеют мало значения. Вот этот округ размером с Санкт-Петербург. Здесь никогда не было публичной политики, никогда не было оппозиционных лидеров. Здесь никогда не было кампаний, которые могли бы конкурировать с «ЕР» по охватам. Грубо говоря, людям важно, что появляется альтернатива».

Глава его предвыборного штаба Марк Непша добавляет: «Один из посылов, который мы сейчас доносим до людей, — мы здесь надолго, мы после выборов никуда не собираемся пропадать, и нам не все равно. То есть мы хотим сделать реального народного представителя».

Фото: фейсбук Данила Махницкого

Агитация только для славян

После небольшой экскурсии по офису Махницкого мы вместе с одним из руководителей его штаба отправились «на поле», чтобы узнать, как проходит агитация. Ближайший куб с изображением Махницкого и призывом голосовать за него расположен у третьего выхода из станции «Говорово». Вечером здесь большой поток людей, поэтому это же место заняли и волонтеры кандидата от КПРФ Игоря Суханова.

По дороге сюда Марк Непша рассказывал про удачные политические решения штаба Махницкого, которые пошли на пользу жителям округа: «В поселении Кокошкино вдоль железной дороги власти решили сделать проект по «благоустройству». Они хотели вырубить там все деревья и сделать зону отдыха, что само по себе абсурдно. А вишенкой на торте стало решение перенести помойки, находившиеся недалеко от леса, во дворы жилых домов. Люди начали бастовать, говорить, что им этот проект не нравится. Мы начали собирать подписи, отнесли их в префектуру, в мэрию. Нам отвечают: «Но там же все согласовано». А в дальнейшем выясняется, что у тех, кто рубил деревья, не было порубочных билетов, у тех, кто начал работы, не было официального решения на работу. Курировал этот проект, естественно, помощник Саблина. Сам Саблин пишет, что проект классный и им нужно заниматься. Потом начинается фантасмагоричная ситуация, когда администрация отказалась от проекта и начала чуть ли не обвинять нас, что это мы были инициаторами проекта».

Пока Непша рассказывал о том, что Саблин назвал команду Махницкого провокаторами, которые хотели перенести в жилые дома помойки, я наблюдала за агитаторами. Трое молодых людей в зеленых футболках с именем Махницкого подходят к людям с «закладками» (небольшими агитационным брошюрами, которые можно использовать как закладки для книг) и пытаются им рассказать о том, что есть такой «молодой и перспективный Данил Махницкий», который будет представлять их интересы в Думе, если они за него проголосуют.

Интерес проявляют немногие. Некоторые очень грубо отвечают агитаторам и отталкивают их от себя.

— Вор на воре сидит, — зло бурчит мужчина, услышав про очередного кандидата в Госдуму.

Пока наблюдала за агитаторами, я заметила, что подходят они только к людям «славянской внешности». На мой вопрос о том, задумано ли это, глава штаба Махницкого отвечает, что просто такое совпадение и никакого деления на «славян» и «неславян» у них нет.

Однако один из агитаторов 18-летний Антон говорит, что подходить только к людям славянской внешности — следствие «простой логики», сам он узнал про сбор от Юнемана, и на обучении им рекомендовали именно это: «У многих [неславян] временная регистрация или вид на жительство, они все равно не смогут проголосовать, поэтому и агитировать их не стоит».

Фариза Дударова

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