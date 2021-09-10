Мнение: 28 интеграционных программ

28 интеграционных программ

Опубликован полный список из 28 договоренностей между Путиным и Лукашенко в рамках реализации интеграционных программ внутри Союзного Государства.

Фактически, в них представлены основные направления экономической интеграции России и Белоруссии на ближайшие годы.

Сегодня их озвучили в рамках совместного заявления глав правительств России и Белоруссии.

Совместное заявление Председателя Правительства Российской Федерации и Премьер-министра Республики Беларусь о текущем развитии и дальнейших шагах по углублению интеграционных процессов в рамках Союзного государства

10 сентября 2021 года в городе-герое Минске состоялось заседание Совета Министров Союзного государства.

Председатель Правительства Российской Федерации М.В.Мишустин и Премьер-министр Республики Беларусь Р.А.Головченко провели заседание в атмосфере дружбы, взаимопонимания и доверия, традиционной для союзнических отношений между Российской Федерацией и Республикой Беларусь.

Была подчёркнута исключительная важность наращивания активного двустороннего диалога по вопросам углубления торгово-экономического сотрудничества, повышения эффективности согласованных совместных действий во всех сферах в целях повышения благосостояния братских народов Российской Федерации и Республики Беларусь.

По итогам заседания Совета Министров Союзного государства одобрены Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы и 28 Союзных программ, направленных на реализацию масштабных задач по укреплению российско-белорусской интеграции.

Союзными программами предусмотрены следующие магистральные направления Союзного строительства.

1. Сближение макроэкономической политики

Достигнута договорённость о синхронизации стратегического управления в Российской Федерации и Республике Беларусь в части макроэкономической политики и формирования официальной статистической информации.

Гармонизация законодательств Российской Федерации и Республики Беларусь в данной области создаст основу для совместной поддержки малого и среднего предпринимательства, упорядочит рассмотрение ситуаций в сфере несостоятельности и банкротства.

2. Гармонизация денежно-кредитной политики и макропруденциального регулирования

Достигнута договорённость до декабря 2022 года заключить соглашение между Центральным банком Российской Федерации и Национальным банком Республики Беларусь о принципах и механизмах гармонизации денежно-кредитной политики.

Реализация соглашения будет направлена на достижение сопоставимого и устойчиво низкого уровня инфляции, создание схожих финансовых условий для субъектов хозяйствования в обеих странах.

3. Гармонизация валютного регулирования и валютного контроля

Стороны договорились о гармонизации правил открытия банковских счетов резидентами в банках-нерезидентах, проведения валютных операций, а также требований к репатриации валютной выручки.

4. Гармонизация требований в области обеспечения информационной безопасности в финансовой сфере

Стороны договорились о гармонизации подходов к обеспечению информационной безопасности, созданию механизма взаимного признания результатов аудита в области информационной безопасности, применению средств трансграничного контроля целостности и подтверждения подлинности при обмене электронной информацией.

5. Гармонизация норм регулирования кредитных и некредитных финансовых организаций, а также финансового рынка в целом, включая обеспечение создания единых принципов страхования вкладов

Стороны договорились о гармонизации регулирования финансового рынка, в частности лизинговых организаций и микрофинансовых институтов, а также о взаимном допуске банковских и страховых организаций на финансовые рынки Союзного государства.

6. Гармонизация требований в области противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и финансового терроризма (ПОД/ФТ) для финансового сектора

Достигнута договорённость между Центральным банком Российской Федерации и Национальным банком Республики Беларусь о гармонизации законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь в сфере ПОД/ФТ для финансового сектора и реализации совместных мероприятий в данной области.

7. Интеграция платёжных систем в области национальных систем платёжных карт, систем передачи финансовых сообщений и расчётов, внедрения международного стандарта финансовых сообщений ISO 20022, системы быстрых платежей, развития финансовых технологий, гармонизированных подходов в области надзора и наблюдения за платёжными системами

Стороны договорились осуществить совершенствование механизмов трансграничного обмена финансовой информацией между российскими и белорусскими кредитными организациями и юридическими лицами, а также развивать сотрудничество по вопросам быстрых платежей, передачи финансовых сообщений и расчётов, надзора за участниками рынка платёжных услуг, развития финансовых технологий.

8. Гармонизация требований в области защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов, а также предотвращения недобросовестных практик на финансовом рынке

Стороны договорились о выработке предложений по гармонизации законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь в целях обеспечения предоставления равного объёма защиты прав потребителям финансовых услуг, использующих одинаковые финансовые услуги.

9. Интеграция информационных систем государственных контролирующих органов по прослеживаемости товаров

Стороны договорились о синхронизации подходов к функционированию механизма прослеживаемости, осуществлении интеграции информационных систем для автоматизации обмена данными, что позволит обеспечить контроль за оборотом товаров, подлежащих прослеживаемости.

10. Интеграция информационных систем по маркировке товаров

Стороны договорились унифицировать подходы к нормативно-правовому регулированию и техническому сопровождению обязательной маркировки товаров средствами идентификации, синхронизировать работы, необходимые для взаимного признания средств идентификации, в целях беспрепятственного доступа на рынок маркированных товаров.

11. Гармонизация налогового и таможенного законодательства и сотрудничество в таможенной сфере

В налоговой и таможенной сферах стороны договорились заключить международные договоры об общих принципах налогообложения по косвенным налогам и об углублении взаимодействия между таможенными органами, внедрить интегрированную систему администрирования косвенных налогов Российской Федерации и Республики Беларусь, создать совместный консультативный орган – Комитет Союзного государства по налоговым вопросам.

Будут гармонизированы подходы к ведению статистики взаимной торговли, систем категорирования участников внешнеэкономической деятельности и института уполномоченных экономических операторов.

12. Интеграция информационных систем государственных контролирующих органов в части ветеринарного и карантинного фитосанитарного контроля

Стороны договорились провести интеграцию информационных систем с целью автоматизации процесса обмена данными по выданным актам карантинного фитосанитарного контроля (надзора). Будет обеспечена прослеживаемость подконтрольных товаров и подкарантинной продукции, что повысит эффективность карантинного фитосанитарного и ветеринарного контроля (надзора) и ускорит перемещение товаров и транспортных средств через государственную границу. Стороны обеспечат прослеживаемость всей животноводческой продукции и продукции растительного происхождения.

13. Интеграция информационных систем транспортного контроля государственных контролирующих органов

Стороны договорились о разработке программного обеспечения, позволяющего производить обмен данными по результатам транспортного контроля на территории двух государств, что повысит прозрачность и безопасность автомобильных перевозок.

14. Унификация регулирования транспортного рынка

В области воздушного транспорта будут реализованы равные тарифные условия при оказании услуг аэропортов и аэронавигации, а также будут сняты ограничения по частоте и унификации регулирования лётной годности.

В области железнодорожного транспорта предусматривается проработка унификации законодательства, в том числе тарифного регулирования, лицензирования, организации пассажирских и грузовых перевозок, обеспечения безопасности, требований в сфере трудовых отношений.

В сфере водного транспорта предусматривается плавание судов под российским и белорусским флагом по внутренним водным путям сторон по унифицированным правилам.

В области автомобильного транспорта будет заключено соглашение о перевозках на безразрешительной основе.

В области дорожного хозяйства будут подготовлены общие нормы законодательства в части классификации автодорог, требований к осуществлению дорожной деятельности, обеспечению безопасности дорожного движения, размещению объектов дорожного сервиса, осуществлению контрольно-надзорной деятельности.

15. Формирование объединённого рынка газа

Стороны договорились о координации действий в части формирования цен на российский газ для Белорусской Стороны на 2022 год, а также разработке принципов функционирования и регулирования объединённого рынка газа Союзного государства (к июлю 2022 года).

До 1 декабря 2023 года запланировано подписание дополнения к Союзной программе, определяющего основные принципы функционирования и регулирования объединённого рынка газа, а также сроки их внедрения исходя из движения в сторону сближения условий хозяйствования в газовой сфере относительно текущего уровня.

16. Формирование объединённых рынков нефти и нефтепродуктов

Стороны договорились о принятии международного договора об объединении рынков нефти и нефтепродуктов Российской Федерации и Республики Беларусь и гармонизации национальных законодательств.

17. Формирование объединённого рынка электрической энергии

Стороны договорились подписать межгосударственный договор о формировании объединённого рынка электроэнергии и правила функционирования данного рынка, предусматривающие гармонизацию законодательств Российской Федерации и Республики Беларусь, а также наметили траекторию по реализации принципов более глубокой интеграции электроэнергетических рынков Российской Федерации и Республики Беларусь.

18. Развитие атомной энергетики

Стороны договорились до конца 2023 года обеспечить унификацию законодательства в сферах эксплуатации объектов ядерной энергетики, регулирования радиационной безопасности, аварийной готовности и реагирования, обращения с ядерным топливом и радиоактивными отходами.

19. Формирование единой аграрной политики

Стороны договорились осуществить сближение законодательства в области сельского хозяйства с целью увеличения объёмов взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией, снятия административных барьеров, обеспечения продовольственной безопасности и совместного научно-технического развития сельского хозяйства.

20. Формирование единой промышленной политики

Стороны договорились о стимулировании развития совместных производств, а также проведении единой политики поддержки производства и продаж. Предусмотрено устранение экономических и технических барьеров в части производства промышленной продукции для повышения прозрачности двусторонней торговли и увеличения товарооборота.

21. Введение единых правил доступа к государственному заказу и государственным закупкам

Стороны договорились осуществить гармонизацию законодательства в области обеспечения равного доступа к госзаказу и госзакупкам, а также в сфере регулирования государственных (муниципальных) закупок. Достигнута договорённость использовать при госзакупках в России банковские гарантии, выданные белорусскими банками, и устранить ограничения доступа к государственным (муниципальным) закупкам.

22. Единые правила в области защиты прав потребителей

Стороны договорились заключить до 31 декабря 2022 года межправительственное соглашение о Единых правилах в области защиты прав потребителей в Союзном государстве.

23. Единые правила конкуренции

Стороны договорились утвердить общие подходы к формированию и внедрению правил конкуренции на основе межправительственного соглашения, которое позволит определить единые правила конкуренции, в том числе полномочия антимонопольного органа в части возможности назначения внеплановых проверок и экспертиз.

24. Унификация требований к организации и осуществлению торговой деятельности

Стороны договорились о принятии нормативных правовых актов, обеспечивающих единые требования в области регулирования торговли и общественного питания, а также о гармонизации законодательства в этой сфере.

25. Формирование единых принципов функционирования единого рынка связи и информатизации

Стороны договорились о разработке новых и актуализации действующих межправительственных, межведомственных и иных соглашений в области связи и информатизации, об унификации законодательств в области почтовой связи, о построении инфраструктуры сетей связи, а также об отмене роуминга на территории Союзного государства. Предусматривается гармонизация использования электронных документов и электронной подписи, а также предоставление государственных услуг в электронной форме.

26. Унификация регулирования бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской (финансовой) отчётности

Стороны договорились о создании условий для обращения сопоставимой консолидированной финансовой отчётности хозяйствующих субъектов, о формировании информационной базы для расширения внешнеэкономических, инвестиционных и деловых связей, о выходе хозяйствующих субъектов на международные рынки капитала, а также о доступе заинтересованных лиц к финансовой отчётности хозяйствующих субъектов.

27. Унификация законодательства в сфере туристской деятельности

Стороны договорились о гармонизации стратегий развития туризма, норм деятельности экскурсоводов и гидов-переводчиков, о создании общих правил информирования о стандартизации качества гостиничных услуг.

Будут унифицированы предоставляемые туристам гарантии при оказании туристических услуг, требования для ведения туристической деятельности в части финансовой ответственности туроператора, а также обеспечена защита прав туриста при невозможности исполнения туроператором обязательств по оказанию туристических услуг.

28. Проведение согласованной политики в социально-трудовой сфере

Стороны договорились о выработке единых подходов по гармонизации законодательства в части трудовых отношений и охраны труда, занятости населения, социального страхования и пенсионного обеспечения, поддержки семей с детьми, социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан.

На заседании Совета Министров одобрен проект Декрета Высшего Государственного Совета Союзного государства об утверждении Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы и Союзных программ.

Главы правительств отмечают, что позитивному развитию Союзного государства, укреплению национальных экономик, решению жизненно важных для граждан Российской Федерации и Республики Беларусь социальных задач препятствуют деструктивные, противоречащие международному праву действия ряда западных государств и структур. В этой связи согласованы совместные действия в условиях применения нелегитимных экономических санкций в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь.

Российская и Белорусская стороны отмечают также твёрдое намерение не останавливаться на достигнутом, наращивать совместные усилия по углублению интеграционных процессов в рамках Союзного строительства. Будет продолжена реализация всех основополагающих положений Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года, направленных на укрепление интеграции Российской Федерации и Республики Беларусь.

Главы правительств договорились продолжить работу по гармонизации интеграционных процессов в рамках многосторонних объединений, прежде всего Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза, в том числе в целях формирования Большого Евразийского партнёрства и единого экономического пространства от Атлантики до Тихого океана.

Российская Федерация и Республика Беларусь активизируют усилия по выработке и реализации согласованных подходов к дальнейшему углублению сотрудничества в сферах образования, здравоохранения, науки, спорта и культуры.

Главы правительств отмечают, что прямые партнёрские связи между регионами становятся все более значимым фактором укрепления взаимного доверия и экономического сотрудничества. В этой связи будет оказана всемерная поддержка проведению ежегодных Форумов регионов Российской Федерации и Республики Беларусь.

Правительство Российской Федерации и Совет Министров Республики Беларусь намерены обеспечить эффективную реализацию достигнутых договорённостей в целях дальнейшего углубления союзнических отношений между двумя государствами, содействия их устойчивому развитию и защиты интересов двух стран на международной арене.

http://government.ru/news/43234/ – цинк

Со скрипом, но интеграция все-таки двигается вперед, в сфере экономки более чем существенные подвижки.

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