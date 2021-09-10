 

От Паулины — подальше! – Личное мнение

10.09.2021, 22:18, Разное
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На премьере сериала «Вертинский» в объективы фотографов попали в компании Паулины Андреевой и Фёдора Бондарчука не Ксюшадь Собчак и Костик Богомлов, а Аллочка «Наше Фсё» Пугачёва и Галкин.


Фото: Соцсети

Никто не обратил на этот факт ни малейшего внимания. А я обратила.

Собчак держала своего Костика подальше от Паулины, которая ему, подозреваю, очень нравится.


Фото: Соцсети

Помните мой пост о влюбленном взгляде Богомолова на красавицу Андрееву?  


Фото: Соцсети

Вот и Собчак его тоже очень хорошо помнит. Раньше на тусовках фотографировались всем квартетом.


Фото: Соцсети

Теперь же Ксюшадь держит дистанцию. Ещё и свои фотографии с мероприятий, на которых Костя видел Паулину, безбожно фотошопит. Даже башку, кажется, в фотошопе уменьшила.


Фото: Соцсети

Наверное, чтобы драгоценного Богомолова, в кого Ксюшадь влюблена душной любовью мещанки, не пугал контраст между той, на ком он женат, и той, на которую он смотрит с таким неподдельным обожанием. 

Вопрос: а как бы повели себя вы, если бы заметили, что ваш муж смотрит влюблённым взглядом на другую женщину? А, может, сами были в такой ситуации?  

Рассказывайте!

Источник: Лена Миро



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