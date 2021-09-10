От Паулины — подальше! – Личное мнение
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На премьере сериала «Вертинский» в объективы фотографов попали в компании Паулины Андреевой и Фёдора Бондарчука не Ксюшадь Собчак и Костик Богомлов, а Аллочка «Наше Фсё» Пугачёва и Галкин.
Фото: Соцсети
Никто не обратил на этот факт ни малейшего внимания. А я обратила.
Собчак держала своего Костика подальше от Паулины, которая ему, подозреваю, очень нравится.
Фото: Соцсети
Помните мой пост о влюбленном взгляде Богомолова на красавицу Андрееву?
Фото: Соцсети
Вот и Собчак его тоже очень хорошо помнит. Раньше на тусовках фотографировались всем квартетом.
Фото: Соцсети
Теперь же Ксюшадь держит дистанцию. Ещё и свои фотографии с мероприятий, на которых Костя видел Паулину, безбожно фотошопит. Даже башку, кажется, в фотошопе уменьшила.
Фото: Соцсети
Наверное, чтобы драгоценного Богомолова, в кого Ксюшадь влюблена душной любовью мещанки, не пугал контраст между той, на ком он женат, и той, на которую он смотрит с таким неподдельным обожанием.
Вопрос: а как бы повели себя вы, если бы заметили, что ваш муж смотрит влюблённым взглядом на другую женщину? А, может, сами были в такой ситуации?
Рассказывайте!
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Источник: Лена Миро
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