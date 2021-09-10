От Паулины — подальше! – Личное мнение

На премьере сериала «Вертинский» в объективы фотографов попали в компании Паулины Андреевой и Фёдора Бондарчука не Ксюшадь Собчак и Костик Богомлов, а Аллочка «Наше Фсё» Пугачёва и Галкин.



Фото: Соцсети

Никто не обратил на этот факт ни малейшего внимания. А я обратила.

Собчак держала своего Костика подальше от Паулины, которая ему, подозреваю, очень нравится.



Фото: Соцсети

Помните мой пост о влюбленном взгляде Богомолова на красавицу Андрееву?



Фото: Соцсети

Вот и Собчак его тоже очень хорошо помнит. Раньше на тусовках фотографировались всем квартетом.



Фото: Соцсети

Теперь же Ксюшадь держит дистанцию. Ещё и свои фотографии с мероприятий, на которых Костя видел Паулину, безбожно фотошопит. Даже башку, кажется, в фотошопе уменьшила.



Фото: Соцсети

Наверное, чтобы драгоценного Богомолова, в кого Ксюшадь влюблена душной любовью мещанки, не пугал контраст между той, на ком он женат, и той, на которую он смотрит с таким неподдельным обожанием.

Вопрос: а как бы повели себя вы, если бы заметили, что ваш муж смотрит влюблённым взглядом на другую женщину? А, может, сами были в такой ситуации?

Рассказывайте!

—