Правительство РФ опубликовало все программы интеграции с Беларусью.

Это унификация рынка нефти и газа, а также экономических инструментов.

Правительство РФ опубликовало все 28 программ интеграции с Беларусью. Все они были одобрены 10 сентября в Минске на заседании Совета министров Союзного государства.

В заседании принимали участие председатель российского правительства Михаил Мишустин и премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

О ЧЕМ ДОГОВОРИЛИСЬ

1. Сближение макроэкономической политики. Синхронизация стратегического управления макроэкономической политикой и формирования официальной статистической информации.

2. РФ и Беларусь договорились до декабря 2022 года заключить соглашение между Центральным банком РФ и Национальным банком Беларуси о механизмах гармонизации денежно-кредитной политики.

3. Гармонизация валютного регулирования и валютного контроля. Договорились гармонизации правил открытия банковских счетов резидентами в банках-нерезидентах, проведения валютных операций.

4. Россия и Беларусь договорились о гармонизации подходов к обеспечению информационной безопасности.

5. Гармонизация норм регулирования кредитных и некредитных финансовых организаций, а также финансового рынка в целом; создание единых принципов страхования вкладов.

6. Гармонизация требований в области противодействия отмывания денежных средств и «финансового терроризма» для финансового сектора.

7. Интеграция платежных систем в области национальных систем платежных карт, внедрения международного стандарта финансовых сообщений ISO 20022, системы быстрых платежей.

8. Гармонизация требований в области защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов, а также предотвращения «недобросовестных практик» на финансовом рынке.

9. Интеграция информационных систем по прослеживаемости товаров для автоматизации обмена данными.

10. Интеграция информационных систем по маркировке товаров, унифицирование подходов.

11. Гармонизация налогового и таможенного законодательства и сотрудничество в таможенной сфере. Создание совместного консультативного органа — Комитета Союзного государства по налоговым вопросам.

12. Интеграция информационных систем в части ветеринарного и карантинного фитосанитарного контроля.

13. Интеграция информационных систем транспортного контроля для повышения прозрачности и безопасности автомобильных перевозок.

14. Унификация регулирования транспортного рынка. Равные тарифные условия при оказании услуг аэропортов и аэронавигации, снятие ограничений по частоте и унификации регулирования летной годности. Проработка тарифного регулирования вобласти железнодорожного транспорта. Плавание судов под российским и белорусским флагом по внутренним водным путям сторон по единым правилам. Заключено соглашение о перевозках на безразрешительной основе.

15. Формирование объединенного рынка газа (накануне президент РФ Владимир Путин пообещал, что цены на газ для Беларуси останутся на уровне 2021 года, а до декабря 2023 государства подпишут договор об объединении рынка газа).

16. Договорились принять международный договор об объединении рынков нефти и нефтепродуктов.

17. Договорились принять договор о формировании объединенного рынка электроэнергии.

18. До конца 2023 года обеспечить унификацию законодательства в сферах эксплуатации объектов ядерной энергетики.

19. Сближение законодательства в области сельского хозяйства.

20. Формирование единой промышленной политики.

21. Введение единых правил доступа к государственному заказу и государственным закупкам.

22. Договорились заключить до 31 декабря 2022 года межправительственное соглашение о единых правилах в области защиты прав потребителей.

23. Договорились утвердить общие подходы к формированию правил конкуренции на основе межправительственного соглашения.

24. Принятие правовых актов, обеспечивающих единые требования в области регулирования торговли и общественного питания.

25. Унификация законодательств в области почтовой связи, о построении инфраструктуры сетей связи, а также об отмене роуминга на территории Союзного государства.

26. Унификация регулирования бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности.

27. Унификация законодательства в сфере туризма. Общие нормы деятельности экскурсоводов и гидов-переводчиков, создание общих правил информирования о стандартизации качества гостиничных услуг.

28. Выработка единых подходов по гармонизации законодательства по социальным вопросам. Например, в части трудовых отношений и охраны труда, занятости населения, социального страхования и пенсионного обеспечения, поддержки семей с детьми, социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан.

Президент РФ Владимир Путин и его коллега Александр Лукашенко согласовали все 28 интеграционных программ Союзного государства РФ и Беларуси 9 сентября по итогам трехчасовых переговоров в Москве. Это была пятая встреча президентов РФ и Беларуси в 2021 году.

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