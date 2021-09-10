Госдеп озвучил свою причину вызова Салливана в МИД России

В Госдепартаменте США полагают, что американский посол Джон Салливан обсуждал в МИД РФ вопросы двусторонних отношений.

Госдеп не стал комментировать заявления о нарушении законов цифровыми гигантами США перед выборами России. В Вашингтоне полагают, что посла США вызвали в МИД РФ для обсуждения двусторонних отношений, передает ТАСС.

Ранее в пятницу сообщалось, что посол США Салливан прибыл в МИД РФ по вызову российского дипведомства.

Американский посол в Москве Джон Салливан в ходе встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым был уведомлен о неопровержимых доказательствах вмешательства американских IT-гигантов в российские выборы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва рассчитывает, что американские дипломаты доложат в Вашингтон истинную причину вызова главы американского дипломатического представительства Джона Салливана.