США прокомментировали завершение строительства «Северного потока – 2»

Соединенные Штаты по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и геополитическим российским проектом, сообщила заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер.

«Мы говорили об этом раньше и продолжим вновь об этом говорить: мы считаем, что это плохая сделка, и мы продолжаем выступать против этого трубопровода, считая его геополитическим проектом России», – прокомментировала она факт завершения строительства «Северного потока — 2», передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что проверка заявки Nord Stream 2 AG на сертификацию как независимого оператора продолжается, срок окончания процедуры пока неизвестен. Если «Северный поток – 2» будет запущен до сертификации, то Nord Stream 2 AG будет грозить наказание.

Компания Nord Stream 2 AG подтвердила соединение датской и немецкой секций второй нитки «Северного потока – 2»и сообщила о планах ввести газопровод в эксплуатацию до конца 2021 года.

Кроме того, в Газпроме сообщили, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября.