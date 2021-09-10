Участники «Тавриды» за все время проведения форума получили свыше 400 млн рублей
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Участники молодежного форума «Таврида» за время проведения конкурса получили более 400 млн рублей, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на территории арт-кластера «Таврида», где проходят фестиваль «Таврида.АРТ» и форум «Россия – страна возможностей».
«Здесь [на «Тавриде»] идет постоянный конкурс с распределением грантов Росмолодежи. За время проведения «Тавриды» было выделено более 400 млн рублей, [которые] распределяются в качестве грантов для реализации совместных и индивидуальных проектов, реализации мечты, с которой человек приезжает сюда на Тавриду», – цитирует Кириенко ТАСС.
В пресс-службе Росмолодежи уточнили что грантовый конкурс проходит на площадке «Тавриды» с 2015 года. «За это время его победителями стали 1 тыс. человек. Конкурс проводится Федеральным агентством по делам молодежи и входит в платформу «Россия – страна возможностей», – подчеркнули в ведомстве.
Кириенко добавил, что на территории арт-кластера «Таврида» может начать работу круглогодичная академия креативных индустрий.
«Из масштабных изменений. Это строительство круглогодичной академии креативных индустрий… Сейчас он (проект создания академии – прим. ВЗГЛЯД) проходит финальную часть в Главгосэкспертизе. Уже проведены подготовительные работы, готова площадка к строительству. Я думаю, что через два года здесь начнет работать круглогодичная академия креативных индустрий», – сказал Кириенко.
По его словам, в РФ идут работы по созданию круглогодичных центров при других молодежных форумах.
Между тем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на форуме «Вся РФ – 2021», организованном Союзом журналистов РФ в Сочи рассказал о работе платформы «Россия – страна возможностей».
«Нужно развивать такие проекты – и «Россия – страна возможностей», и проект «Лидеры России», где с этого года действует «Международный» трек. Меня попросили его курировать, я проводил онлайн-встречу с иностранными участниками. Больше 10 тыс. заявок на этот проект из 150 государств. А если брать Россию, то там сотнями тысяч исчисляются эти заявки. Конечно, это работает», – приводит слова Лаврова Telegram-канал «Россия – страна возможностей».
По его словам, молодые и амбициозные люди интересуются такими возможностями. Он напомнил, что сейчас существует модное выражение «социальный лифт».
«Как угодно назовите, но это возможность определиться с профессией, возможность повысить свои знания, стимул к тому, чтобы ты осваивал вещи, которые у тебя вызывают интерес. Я двумя руками за это», – заключил Лавров.
Фестиваль «Таврида. АРТ» и форум «Россия – страна возможностей» проходят 8-12 сентября в бухте Капсель в Крыму. В общей сложности на площадке арт-кластера «Таврида» соберется около 5 тыс. человек из всех регионов России, в том числе более 1 тыс. участников проектов платформы «Россия – страна возможностей», проекта «Большая перемена» и выпускников программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления.
Смотреть комментарии → Комментариев нет