Участники «Тавриды» за все время проведения форума получили свыше 400 млн рублей

Участники молодежного форума «Таврида» за время проведения конкурса получили более 400 млн рублей, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на территории арт-кластера «Таврида», где проходят фестиваль «Таврида.АРТ» и форум «Россия – страна возможностей».

«Здесь [на «Тавриде»] идет постоянный конкурс с распределением грантов Росмолодежи. За время проведения «Тавриды» было выделено более 400 млн рублей, [которые] распределяются в качестве грантов для реализации совместных и индивидуальных проектов, реализации мечты, с которой человек приезжает сюда на Тавриду», – цитирует Кириенко ТАСС.

В пресс-службе Росмолодежи уточнили что грантовый конкурс проходит на площадке «Тавриды» с 2015 года. «За это время его победителями стали 1 тыс. человек. Конкурс проводится Федеральным агентством по делам молодежи и входит в платформу «Россия – страна возможностей», – подчеркнули в ведомстве.

Кириенко добавил, что на территории арт-кластера «Таврида» может начать работу круглогодичная академия креативных индустрий.

«Из масштабных изменений. Это строительство круглогодичной академии креативных индустрий… Сейчас он (проект создания академии – прим. ВЗГЛЯД) проходит финальную часть в Главгосэкспертизе. Уже проведены подготовительные работы, готова площадка к строительству. Я думаю, что через два года здесь начнет работать круглогодичная академия креативных индустрий», – сказал Кириенко.

По его словам, в РФ идут работы по созданию круглогодичных центров при других молодежных форумах.

Между тем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на форуме «Вся РФ – 2021», организованном Союзом журналистов РФ в Сочи рассказал о работе платформы «Россия – страна возможностей».

«Нужно развивать такие проекты – и «Россия – страна возможностей», и проект «Лидеры России», где с этого года действует «Международный» трек. Меня попросили его курировать, я проводил онлайн-встречу с иностранными участниками. Больше 10 тыс. заявок на этот проект из 150 государств. А если брать Россию, то там сотнями тысяч исчисляются эти заявки. Конечно, это работает», – приводит слова Лаврова Telegram-канал «Россия – страна возможностей».

По его словам, молодые и амбициозные люди интересуются такими возможностями. Он напомнил, что сейчас существует модное выражение «социальный лифт».

«Как угодно назовите, но это возможность определиться с профессией, возможность повысить свои знания, стимул к тому, чтобы ты осваивал вещи, которые у тебя вызывают интерес. Я двумя руками за это», – заключил Лавров.

Фестиваль «Таврида. АРТ» и форум «Россия – страна возможностей» проходят 8-12 сентября в бухте Капсель в Крыму. В общей сложности на площадке арт-кластера «Таврида» соберется около 5 тыс. человек из всех регионов России, в том числе более 1 тыс. участников проектов платформы «Россия – страна возможностей», проекта «Большая перемена» и выпускников программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления.