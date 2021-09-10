Мнение: Зарплата учителей в регионах, ирландцы учат русский язык и халява для молодёжи

1. К вопросу о зарплатах школьных учителей в нестоличных регионах России. Читатели пишут:

По закону любой работодатель, кроме секретных, обязан сообщать о свободных вакансиях в Федеральную службу труда и занятости, а она публикует на портале “Работа в России”. Этот закон выполняют не все работодатели, некоторые опасаются, что их низкие зарплаты будут высмеяны в соцсетях. Но прокуратура штрафует за невыкладывание, так что многие всё-таки выкладывают.

Я сейчас зашёл на этот портал и набрал “учитель”, заменил регион с “Москва” на “все регионы” или на какой-то конкретный. Портал выдал 28024 вакансий на позицию “учитель”:

https://trudvsem.ru/

Прилагаю скриншот примера, как выглядит кусок списка вакансий учителей, требующихся в Белгородской области.

Лично я полагаю, что зарплату в 13 тысяч рублей для учителя математики можно объяснить нескольми факторами. Во-первых, в разных регионах школы финансируют по-разному: где-то по 150 тысяч рублей в год на ученика, где-то по 25 тысяч. Во-вторых, эти деньги по-разному тратятся на уровне каждой конкретной школы. Если где-то стараются держать зарплаты повыше, то в других местах предпочитают платить учителям по минимуму, но при этом выписывать регулярные премии руководству.

С выбором правильного размера зарплаты учителя тоже есть проблема. Будет зарплата маленькая, на вакансию откликнутся только учителя, которых больше никуда не берут, так как они ничего толком и не умеют. Будет зарплата высокая, на вакансию откликнутся «блатные», которые учить не умеют, но хотят получать высокую зарплату. Сможет ли руководство школы найти в себе силы отказать знакомым и родственникам в трудоустройстве — вопрос открытый, в каждой конкретной школе его решат по-своему.

Наконец, судить по зарплатам на основе вакансий нельзя, причём не только потому, что статистика и поиск на сайтах работает всегда криво. Вакансии, которые мы видим — только крошечная часть рынка труда. В России больше миллиона учителей, а вакансий на сайте, про который пишет читатель — 28 тысяч. Кроме того, в вакансиях часто пишут разную ерунду. Мы с вами обсуждали это недавно на примере вакансии программиста:

https://olegmakarenko.ru/2179048.html

Что можно иногда вычислить по вакансиям, так это возможности, которые открываются перед предприимчивым человеком. Выбираем, к примеру такие параметры — «зарплата больше 100 тысяч, служебное жильё». Находим соответствующие предложения для учителей математики, химии, физкультуры и информатики.

2. Многие ирландские школьники добровольно выбрали сдавать экзамен по русскому языку. Французский, немецкий и испанский учат в ирландских школах в качестве основных — надо полагать, не все три одновременно, а в зависимости от школы. Но также школьники могут выбрать и дополнительные языки. Многие выбирают русский. Или, точнее, примерно 1% выпускников. Это второй результат среди языков по выбору, сразу после польского языка:

https://rg.ru/2021/09/05/gosekzamen-po-russkomu-iazyku-v-irlandii-sdavalo-pochti-500-chelovek.html

Впрочем, в целом дела у русского языка обстоят не так хорошо. Интернет сделал мир одной большой деревней, а в деревнях с течением времени остаётся ровно один язык. Этим одним языком будет, вероятно, английский – больше контента, больше носителей, прочие сугубо исторические причины. Яндекс, опять-таки, умеет автоматически переводить с английского на русский, причём недавно он добавил автоматический перевод видео.

Если мы хотим отсрочить неизбежную замену русского языка на общечеловеческий, а мы несомненно хотим этого, нам стоит брать пример с французов, которые агрессивно защищают французскую речь, в том числе и законодательно.

3. Молодёжи предлагают бесплатно попутешествовать по России. Не всем подряд, а разным активистам и тем, кто участвует в конкурсах. Как я понимаю, побеждать в конкурсах для этого не нужно, достаточно зарегистрироваться:

https://lenta.ru/news/2021/09/07/freetravel/

Лично мне идея кажется спорной: я не вижу смысла оплачивать чужие развлечения, даже если этой ценой можно купить симпатии избирателей. Исключение, пожалуй, можно сделать для наших пенсионеров — они заслужили, на них денег не жалко. Что касается молодёжи, то тут правильнее вкладываться не в бесплатную ягу или бесплатные путешествия, а в спортивные секции и киберкружки. Совсем хорошо было бы создавать для молодёжи нормальные рабочие места, однако тут пока что у государства провал. Максимум, что я вижу — рабочие места младших дворников, с соответствующими карьерными перспективами и соответствующей оплатой.