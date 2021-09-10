 

Пик заболеваемости COVID-19 в Украине может наступить через две-три недели – иммунолог

10.09.2021, 21:18, Новости дня
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Он заявил, что ситуация с заболеваемостью развивается непрогнозируемо.

“Если не предпринять никаких мер, то через две-три недели у нас будет пик. На каких цифрах мы достигнем этого пика, тяжело сказать. Я подозреваю, что они вряд ли будут выше, чем во время предыдущей волны, скорее всего, нет”, – сказал врач.

По его словам, если правительство будет вводить карантинные ограничения, рост заболеваемости растянется во времени и пик может быть позже и не таким острым.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,3 млн случаев COVID-19, умерло 54,2 тыс. человек, выздоровело 2,2 млн пациентов. 

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 20 августа, подтвердили 520 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявил 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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