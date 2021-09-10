Изобретены сверхточные оптические часы

Как сообщают СМИ, уникальное изобретение сверхточных оптических часов одновременно представили китайский ученый Цзюнь Йе и его коллега из Японии Хидетоши Катори. Известно, что работали они независимо друг от друга, но результата достигли одновременно.

Речь идет о создании так называемых оптических решетчатых часов, которые ведут хронометраж в соответствии с колебаниями атомов стронция в процессе охлаждения.

По словам китайского исследователя, изобретение, кроме прочего, открывает новые возможности для изучения основной структуры пространства и времени в окружающем нас мире. По предварительным данным, созданные часы будут работать с погрешность в 1 секунду на 15 миллиардов лет.