 

Изобретены сверхточные оптические часы

10.09.2021, 21:02, Новости дня
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Как сообщают СМИ, уникальное изобретение сверхточных оптических часов одновременно представили китайский ученый Цзюнь Йе и его коллега из Японии Хидетоши Катори. Известно, что работали они независимо друг от друга, но результата достигли одновременно.

Речь идет о создании так называемых оптических решетчатых часов, которые ведут хронометраж в соответствии с колебаниями атомов стронция в процессе охлаждения.

По словам китайского исследователя, изобретение, кроме прочего, открывает новые возможности для изучения основной структуры пространства и времени в окружающем нас мире. По предварительным данным, созданные часы будут работать с погрешность в 1 секунду на 15 миллиардов лет.



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