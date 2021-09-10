 

Компания Xiaomi блокирует смартфоны в ряде регионов мира

10.09.2021, 21:02, Новости дня
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По имеющимся данным, первыми с данной проблемой столкнулись жители Крыма. Те, кто владеет смартфонами Xiaomi, в один прекрасный момент поняли, что их крутые гаджеты стали обычными кирпичами. Производитель без каких-либо предупреждений заблокировал аппараты.

Следующие сообщения о таких же ситуаций начали поступать с Кубы, та также из Ирана и некоторых других стран. Пострадали покупатели в Северной Корее, Судане и Сирии. По словам специалистов, заблокированные смартфоны можно оживить. Но это довольно-таки сложно и все функции аппарату уже не вернуть.

Как пояснили у производителя, так они начали бороться с серыми схемами при продаже смартфонов. Все, кто купил аппараты в обход официальных дистрибуторов, могут попасть под раздачу. Кстати, оказалось, что продажи на AliExpress почти все серые.



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