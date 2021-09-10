В Германии обвинили Россию в незаконном присоединении Дальнего Востока

Немецкий журналист Петер Диттмар обвинил Россию в незаконном присоединении территорий Дальнего Востока. Об этом он написал в своей статьей для одного из местных изданий.

Диттмар считает, что в XIX веке эти земли принадлежали Китаю, но Российская империя захватила их, проявляя жестокость по отношению к местным жителям. Репортер также заявил, что власти СССР обещали вернуть территории Поднебесной, но нарушили своё слово, сообщает телеканал “360”.