 

В Германии обвинили Россию в незаконном присоединении Дальнего Востока

10.09.2021, 20:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Немецкий журналист Петер Диттмар обвинил Россию в незаконном присоединении территорий Дальнего Востока. Об этом он написал в своей статьей для одного из местных изданий.

Диттмар считает, что в XIX веке эти земли принадлежали Китаю, но Российская империя захватила их, проявляя жестокость по отношению к местным жителям. Репортер также заявил, что власти СССР обещали вернуть территории Поднебесной, но нарушили своё слово, сообщает телеканал “360”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.06 / Vivo Nex 5 с подэкранной камерой и IP68 стал одним из смартфонов-флагманов коллаборации Vivo Zeiss

28.07 / В Эрмитаже появится зал с мебелью экс-главы ГИБДД Ставрополья

07.07 / Лепс рассказал, чего не хватает современному российскому шоу-бизнесу

15.10 / Скандалы: Суд в Ростове-на-Дону купит стол по цене квартиры

17.06 / Растем над собой

07.07 / Мнение: Невиноватые футболисты, налогоплательщики разочарованы в спорте и влияние игр на успеваемость

20.11 / София Ротару готова вернуться в Россию для выступления на «Песне года»

08.07 / Скандалы: Губернатор класса «Лексус»

01.08 / Сергей Соседов вновь раскритиковал Инну Маликову и ансамбль «Новые Самоцветы»

20.08 / Юрий Фирсов предложил детям Валентины Легкоступовой мировое соглашение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика