Решайте проблемы по мере их возникновения: как сохранить искру в отношениях, несмотря на сложную жизнь с маленькими детьми

Говорят, что дети – это главное в жизни каждого человека. Да, малыши и правда приносят супружеским парам много счастья. Но у него есть и обратная сторона: воспитание детей съедает почти все свободное время. Часто родители так увлекаются заботой о ребенке, что забывают о собственных отношениях. Это плохо сказывается на их романтической составляющей. Пары забывают проявлять чувства, скатываются в рутину. И постепенно их отношения начинают портиться. Как сохранить искру между партнерами, если они тратят все время на маленьких детей? Расскажем ниже.

Обсуждайте идеи по воспитанию детей

Часто молодые родители неосознанно отделяются друг от друга. Это происходит, когда мужчина занят зарабатыванием денег, а женщина с головой окунулась в воспитание ребенка. Они как бы начинают жить в разных мирах, не замечая, что им приходится все реже и реже общаться.

Чтобы исправить это, сделайте маленького ребенка вашей точкой пересечения. Обсуждайте совместные идеи по его воспитанию. Так вы убьете двух зайцев сразу: и уделите больше времени малышу, и сблизитесь с партнером. Если у вас появились разногласия, старайтесь приходить к компромиссу. Обменивайтесь не правилами, а пожеланиями и идеями. Так вам будет проще достигнуть взаимопонимания.

Приучайте детей к распорядку дня, чтобы все успевать

Молодые родители много времени тратят на суету, связанную с заботой о детях. Если у вас нет даже лишней минуты, чтобы отдохнуть, составьте распорядок дня. Привыкайте к нему сами и приучайте к нему детей, когда они немного подрастут. Его соблюдение поможет вам выкроить лишние 30-60 минут, которые вы можете потратить на общение с партнером. График не должен быть слишком строгим. А еще важно, чтобы такой распорядок учитывал интересы всей семьи, в том числе и маленьких детей.

Подпитывайте свои отношения

Не зацикливайтесь только на воспитании детей. Вам нужно время, чтобы укрепить свои отношения с партнером. Необязательно устраивать себе масштабные свидания. Достаточно побыть наедине хотя бы час в неделю. Устройтесь на диване, посмотрите любимый сериал и поговорите о чем-то, что не будет связано с детьми. Без общения даже крепкая связь между любимыми быстро рушится, что отдаляет их друг от друга.

Обменивайтесь опытом, но не давите друг на друга

Если вы постоянно сидите с маленьким ребенком, скорее всего, вы будете знать азы воспитания куда лучше своего мужа. Вы можете сблизиться с ним, если поделитесь опытом. Но не давите слишком сильно. Второй родитель тоже имеет право найти свой подход к воспитанию малыша.

Опять же, больше разговаривайте и обменивайтесь идеями. Главное, чтобы они не противоречили друг другу. Договаривайтесь с партнером, иначе воспитание детей быстро перерастет в негласное соревнование, которое только испортит ваши отношения.

Решайте проблемы по мере их возникновения

Маленький ребенок часто становится причиной беспокойства обоих родителей. Но не паникуйте и не выдумывайте проблемы до тех пор, пока они не случились. Если вы устраиваете с любимым свидание, не обсуждайте рутинные дела. Не вываливайте на партнера все претензии, когда вы устали, а у вас на руках кричит маленький ребенок. В таком состоянии вы едва ли донесете свои мысли, а ваши слова с большой вероятностью будут восприняты в качестве обвинения.

Когда нужно обсуждать проблемы? Останьтесь с партнером наедине, убедитесь, что вы оба спокойны и не раздражены. Объясните, что именно вас не устраивает, но не обвиняйте, а пытайтесь построить конструктивный диалог.

Заботьтесь о себе

Часто молодые родители так устают от работы и ребенка, что забывают заботиться не только об отношениях, но и о самих себе. Это большая ошибка, потому что раздражение из-за отсутствия отдыха имеет свойство накапливаться. Когда ваше терпение иссякнет, вы будете изливать свою злость и на ребенка, и на партнера, что ухудшит ваши отношения.

Не жалейте времени на заботу о себе. Например, возьмите себе за правило по субботам отдыхать в горячей ванной. Пусть никто вас не беспокоит, а за ребенком присмотрит супруг. Но помните, что и ему тоже нужен свой вечер, выделенный для заботы о себе.

Обратитесь за помощью, если это необходимо

Уход за маленьким ребенком – это сложная задача. Нет ничего плохого в том, что вы можете с ней не справляться. Если вы устали или у вас не остается времени на себя, обратитесь за помощью. Попросите друзей посидеть с малышом, пока вы с мужем сходите на свидание. Или оставьте ребенка на выходных у бабушки и дедушки.