В мире: Китай построит для Грузии новый торговый путь в Россию

Грузия объявила о начале строительства самого большого в Закавказье горного туннеля, который станет альтернативой Военно-грузинской дороге. Работы ведутся силами китайцев на средства азиатского капитала. Новая дорога выгодна для Тбилиси – она позволит увеличить товарооборот между Россией, Грузией и Арменией. Впрочем, сторонники Саакашвили видят в ней только угрозу безопасности страны.

В пятницу в Грузии объявили о начале строительства уникального 9-километрового тоннеля в районе Военно-Грузинской дороги, соединяющей Тбилиси и Владикавказ. Планируется, что диаметр сооружения, которое пробурят в горной породе, составит 15 метров.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на церемонии открытия проекта, назвал стройку «проектом века» – в итоге должен появиться самый длинный тоннель в Закавказье. Премьер отметил, что сейчас наземная автодорога из-за суровых климатических условий и сложного рельефа бывает закрыта до ста дней в году. Особенно опасно здесь зимой, когда возникает опасность схода лавин. По словам Гарибашвили, в день по этой дороге проезжают по 3-4 тысячи машин. Из них 70% – это легковые автомобили, а остальные – грузовые. Открытие тоннеля позволит серьезно увеличить пропускную способность трассы.

Грузинские власти делают акцент на упрощении перемещений внутри страны. После открытия движения попасть из Тбилиси в район Казбеги (близ российско-грузинской границы), можно будет всего за 1,5 часа, подчеркнул премьер Гарибашвили. Упростится и связь между селами, которые находятся в районе Военно-Грузинской дороги.

При этом транзитные перевозки не будут осуществляться через курорт Гудаури. С одной стороны, это разгрузит дорожное движение вблизи курорта, а с другой – транзит станет более безопасным. Как отмечает «Спутник», также будет построена пятикилометровая дорога к Гудаури и туристический центр, что увеличит туристический потенциал региона.

«За скобками» выступления тбилисских руководителей остался очевидный географический факт – туннель направлен в сторону России. Зато на это обратила внимание грузинская оппозиция, в первую очередь сторонники Михаила Саакашвили. Зазвучали заявления о том, что туннель якобы может использовать РФ против Грузии в военных целях. Напомним, что до распада Советского Союза сухопутное сообщение между Россией и Грузией могло идти, в том числе через Абхазию и Южную Осетию, но сейчас оно по очевидным причинам невозможно. Военно-Грузинская дорога остается единственным маршрутом, связывающим две страны.

Аргументы сторонников оппозиции выглядят довольно слабо, сказал газете ВЗГЛЯД грузинский аналитик в сфере безопасности Вахтанг Маисая.

«С учетом опыта войны с Грузией и других военных кампаний российская армия модернизировалась. Для нее плохие дороги не помеха,

– указал эксперт. – Тем более, что в случае новых военных действий большую привлекательность для использования против Грузии для российской армии представляют направление из Цхинвальского региона (принятое в Грузии наименование Южной Осетии – прим. ВЗГЛЯД), либо с военной базы в Армении».

Открытие туннеля в районе Военно-Грузинской дороги будет иметь не военно-стратегическое, а экономическое значение, причем не только для самой Грузии, отмечают эксперты. Дорога остается единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению. Поэтому тоннель позволит и армянским перевозчикам больше не застревать днями в пути к КПП «Верхний Ларс» на границе Северной Осетии и грузинского региона Мцхета-Мтианети.

Отметим, что соглашение Армении и Азербайджана от 9 ноября прошлого года, завершившее Вторую Карабахскую войну, подразумевает, в том числе разблокировку всех транспортных связей в регионе. Эксперты по Южному Кавказу ожидают, что создание транспортного коридора Турция – Нахичевань – юг Армении – Азербайджан (которое подразумевает соглашение от 9 ноября) оживит транзитное и логистическое сообщение по всему Закавказью, а следовательно, и транспортные связи с Россией.

Прекращение карабахского конфликта и начало строительства тоннеля в северной Грузии – это совпадение, проект по строительству тоннеля начался значительно раньше, чем случилась прошлогодняя война, отметил грузинский политолог, директор «Центра Евразии» Гулбаат Рцхиладзе. Но после появления тоннеля, к Грузии как к транзитной стране, заметно вырастет доверие, в свою очередь отметил инженер Рамаз Далакишвили. «Не берусь говорить о доходах, но очевидно, что речь идет о немалых суммах», – заметил собеседник.

Участок, где будет тоннель, тормозил использование транзитного потенциала Грузии в полной мере, отметил Далакишвили. Там очень сложный ландшафт. Дорога часто закрыта от этого в непогоду. Теряют деньги те, кто посылают грузы транзитом, теряет деньги сама Грузия. Когда тоннель откроется в 2024 году, картина станет совершенно иной. Тоннель сократит передвижение примерно на час. Но главное, ездить можно будет круглый год», – сказал специалист.

Как объяснил Далакишвили, этот тоннель – часть огромного проекта по усилению транзитного потенциала Грузии. «Там в целом пять тоннелей, пять мостов, двухполосная асфальтобетонная дорога на 23 километра. Все это новые перспективы для Грузии», – отметил эксперт.

Отметим, что грузинское руководство, при всей декларируемой ориентации на Запад, выбрало в качестве подрядчика строительства тоннеля китайскую компанию China Railway Tunnel Group Co, Ltd (CRTG). Китайцы изготовили бурильно-проходческую машину с пониженной вибрацией, чтобы сократить до минимума вероятность обвала породы и уменьшить вредное воздействие на окружающую среду. В процессе бурения она будет осуществлять облицовку стен, что ускорит реализацию проекта. «Было принято единственно правильное решение использовать тоннелепроходческую машину, – указал Далакишвили. – Это безопасно, да и на окружающую среду не воздействует плохо. Привлечены иностранные специалисты, имеющие соответствующий опыт».

В целом, проект общей стоимостью 400 млн долларов получил поддержку не только ЕБРР (Европейского банка реконструкции и развития), но и Азиатского банка развития, в котором присутствуют как американский и японский, так и китайский капитал.

«Начало строительство тоннеля говорит о том, что грузинское правительство видит реальность – идут товаропотоки из РФ в сторону Грузии и Армении, а также происходит транзит в Турцию и отчасти в Азербайджан, – отметил Рцхиладзе. – Эта дорога приносит прибыль, поэтому было логично построить тоннель и объездной путь, который сокращает проблемные участки, часто перекрытые зимой из-за природных явлений».

Таким образом, экономические и логистические соображения оказываются сильнее политических деклараций, отмечают эксперты. Грузинское руководство по-прежнему ориентировано не на Россию, а на Запад, но со стороны Запада усилилась критика в адрес Тбилиси, отметил Рцхиладзе. «В то же время нынешнее руководство не может найти в себе силы сменить внешнеполитический вектор, корректировать курс так, чтобы на Грузию постоянно не давили второсортные западные дипломаты и политики», – подчеркнул собеседник.

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