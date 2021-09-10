Лавров назвал непрофессиональным подход ФРГ и Франции к встрече «нормандской четверки»

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал непрофессиональным подход Парижа и Берлина к встрече глав МИД «нормандской четверки» в ООН при при их отношении к несоблюдению Киевом Минских договоренностей, в такой ситуации собираться несерьезно.

«Сейчас наши коллеги из Германии и Франции предлагают в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН собраться министрам иностранных дел Германии, Франции, Украины и России, а мы ведем с ними разговор, пытаясь выяснить, они-то как относятся к тому, что творит (президент Украины Владимир) Зеленский и его команда, просто перечеркивая все, причем законодательно перечеркивая, свои возможности выполнить Минские договоренности. Они говорят: «Нет, ну надо собраться и там посмотреть». Ну это разговор совершенно несерьезный и непрофессиональный», – сказал Лавров в рамках форума современной журналистики «Вся Россия-2021», передает РИА «Новости».

При этом, по словам министра, Запад требует выполнения Минских договоренностей от России, когда как сторонами конфликта являются Киев, Донецк и Луганск. Это прописано в документе.

«Уже мы даже спрашиваем у них в лоб: «Вы нам объясните, пожалуйста, когда вы требуете от РФ выполнять Минские договоренности… вы кого считаете сторонами конфликта?» Вот не поверите, знаете, какой ответ? Давайте продолжать держать этот ответ в плоскости конструктивной двусмысленности», – сообщил Лавров. По его мнению, в такой ситуации собираться – «ну просто не уважать себя».

«Потому что эти люди не хотят выполнять ни Минские договоренности, ни решения Парижского саммита «нормандской четверки» от декабря 2019 года, просто не хотят», – резюмировал Лавров.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал проявлением «внешнеполитической шизофрении» призывы главы МИД Украины Дмитрия Кулебы к встрече глав внешнеполитических ведомств нормандского формата. Российский министр подчеркнул, что встреча ради встречи Москве не нужна.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к проведению встречи глав МИД «нормандской четверки», и надеется, что российская сторона подтвердит участие в ней.

Перед этим источник сообщал, что к ходе видеоконференции политические советники «нормандского формата» пришли к выводу, что проводить встречу лидеров «четверки» ради самого саммита нецелесообразно. По его словам, российская сторона настаивала, что встреча лидеров должна иметь конкретные практические результаты, отраженные в итоговом документе.

Кроме того, Германия и Франция не захотели четко отвечать на вопрос делегации России, кто, согласно Минским соглашениям, является стороной конфликта в Донбассе.

Также, по словам близкого к переговорам источника, Украина в ходе встречи политических советников «нормандского формата» пыталась добавить в проект итогов «газовую тематику».