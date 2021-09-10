Лавров: Запад практически «объявил войну» российским СМИ

Западные страны практически «объявили войну» российским средствам массовой информации, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Война практически уже объявлена», – сказал Лавров в ответ на вопрос, как он расценивает ситуацию «необъявленной войны» в отношении российских СМИ на Западе, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что организаторы не аккредитовали корреспондентов РИА «Новости» в США на мероприятия в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года, сославшись на нехватку места из-за большого количества заявок.

По словам журналистов, приглашение на церемонию на месте обрушения башен-близнецов в Нью-Йорке, пришло 20 августа, заявка была отправлена в течение часа. В ответе от организаторов, говорилось, что запрос не может быть удовлетворен «из-за огромного количества заявок и нехватки места», а также «любой, кто не аккредитован, не будет допущен на церемонию».

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал последовательной и избирательной травлей прессы отказ в аккредитации корреспондентов РИА Новости. В СЖР заявили, что все чаще наблюдают, что российских журналистов пытаются ограничить в правах по любому выдуманному поводу.

Напомним, два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне – 189 человек, в Пенсильвании – 44 человека.