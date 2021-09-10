 

Лавров: Запад практически «объявил войну» российским СМИ

10.09.2021, 20:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЗападные страны практически «объявили войну» российским средствам массовой информации, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Война практически уже объявлена», – сказал Лавров в ответ на вопрос, как он расценивает ситуацию «необъявленной войны» в отношении российских СМИ на Западе, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что организаторы не аккредитовали корреспондентов РИА «Новости» в США на мероприятия в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года, сославшись на нехватку места из-за большого количества заявок.

По словам журналистов, приглашение на церемонию на месте обрушения башен-близнецов в Нью-Йорке, пришло 20 августа, заявка была отправлена в течение часа. В ответе от организаторов, говорилось, что запрос не может быть удовлетворен «из-за огромного количества заявок и нехватки места», а также «любой, кто не аккредитован, не будет допущен на церемонию».

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал последовательной и избирательной травлей прессы отказ в аккредитации корреспондентов РИА Новости. В СЖР заявили, что все чаще наблюдают, что российских журналистов пытаются ограничить в правах по любому выдуманному поводу.

Напомним, два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне – 189 человек, в Пенсильвании – 44 человека.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.12 / Байден обещал США самое разнообразное по «расе, цвету, полу» правительство

29.07 / Богдан поможет Кличко на местных выборах

27.01 / Игорь Суркис: Ахметов – кристально порядочный человек. Я бы пошел с ним в разведку

01.06 / Москва разъяснила цель восстановления военных объектов в Арктике

28.02 / Штайнмайер – нельзя обрывать связь с Россией, ведь от неё зависит мир в Европе

20.03 / На угрожавшего сотруднику ВАИ актера сериала «След» завели дело

06.03 / Премьер Словакии ответил на российское предложение вернуть «Спутник V»

14.01 / Умер худрук «Ералаша» Борис Грачевский

16.05 / В Украине начали вакцинировать от коронавируса граждан, записавшихся в лист ожидания в “Дії”

16.05 / Победительница Евровидения из Ирландии пошла работать в супермаркет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика