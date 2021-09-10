 

Мнение: Вакциноуправляемость

10.09.2021, 20:34, Разное
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Пауза в терроре, взятая на время выборов, гнетуще действует на идеологов терроризма. Они уже не в силах себя сдерживать и готовятся прямо-таки с момента опубликования итогов выборов (тем более, что это как раз вообще ничего не значащий ритуал) немедленно приступать к следующему заходу борьбы за здоровье нации.

Гинцбург (чья фамилия вполне может по итогам нынешней ковидной истории стать нарицательной на уровне доктора Менгеле) сообщил, что для достижения «вакциноуправляемости» инфекции необходимо привить 70-75 процентов населения. «Коллективный иммунитет» уже не в моде и исчерпал себя, теперь пробуют на зуб его заменитель: «вакциноуправляемость». Что на самом деле точно такое же невнятное определение, которое можно вертеть как угодно.

Чем вообще хорош такой жабий язык, так тем, что любое слово в нем можно хоть наизнанку вывернуть, главное — его соответствие текущей политической установке. В качестве примера можно вспомнить «международный терроризм», который так никто и не удосужился облечь в чеканную однозначную форму, ибо именно в таком невразумительном виде это было самое оно.

На сегодняшний день официально вакцинировано чуть больше 30 процентов населения России (это те, кто получил хотя бы один укол). За 10 месяцев и при столь титанических усилиях — так себе результат, тем более, что по словам чиновников и политических медиков первые привившиеся уже подлежат повторной вакцинации. Люди упорно не хотят экспериментировать над собой и давать это сделать государству. Житейская мудрость вполне однозначна: как только власть говорит о пользе чего-либо, от этого нужно бежать.

В любом случае поставленная Гинцбургом планка недостижима. Невозможно вакцинировать 70 процентов населения при таком бойкоте. Невозможно сделать это в период, позволяющий втиснуть в 6-месячный период гарантийного срока всех этих людей. Вывод выглядит вполне однозначным: Гинцбург создает свой собственный рентный участок, который можно будет возделывать практически бесконечно. Бизнес и ничего личного. Медицина здесь — только в лицензиях и званиях докторов смерти. И еще море политики. Люди и их здоровье тут и близко не стояли.

Источник: Эль Мюрид



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