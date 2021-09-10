Мнение: «Северный поток-2» построен, зелёные гнобят нефтяников и бесполезные сборы на экологию

1. То, о чём так долго говорили газовики, свершилось. Несмотря на всё противодействие со стороны США и их сателлитов, несмотря не все козни и происки зелёных человеконенавистников, «Северный поток-2» достроен. Первый газ мы пустим в Европу уже в октябре:

https://www.vesti.ru/article/2611603

Вместо планируемых 2-х лет стройка заняла 4 года — эта задержка стала следствием политической битвы за газопровод.

Напомню, что изначально это был относительно дорогой, но всё же достаточно рядовой проект (с учётом того, что прорывной в техническом и экономическом отношении «Северный поток-1» был уже давно построен). То, что СП-2 приобрёл скандальный статус, стало во многом неожиданностью. У России имеются и другие газопроводы, вроде «Турецкого потока», а также СПГ с газовозами – в общем, полно способов быстро доставить наш газ в Европу.

Ввязавшись в газовую войну за европейский рынок, США с самого начала заняли проигрышные позиции. Впрочем, кое-чего они всё же добились: на фоне вала негативных новостей про возможность якобы незавершения СП-2 цены на газ выросли до рекордных уровней. От этого выиграли американские поставщики СПГ, но от этого, разумеется, выиграл и Газпром.

2. Хорошие новости для российских нефтяников. Зелёные шантажисты заставили корпорацию «Шеврон» продать активы в США на сумму в 4 млрд долларов. Нефть и газ — это, понимаете ли, грязно. Приличные люди нефть не добывают, они строят ветряки и раскладывают солнечные панели:

https://lenta.ru/news/2021/09/03/chevron/

По информации издания, руководство Chevron встречалось с представителями хедж-фонда Engine No. 1, делясь с ними планами по поводу сокращения выбросов в атмосферу. Chevron была вынуждена установить конкретные цели по косвенным выбросам по решению своих акционеров.

Акционеры Exxon Mobil в мае поддержали идеи Engine No 1, из-за чего в совет директоров прошло несколько предложенных им кандидатов. У фонда есть акции компании на сумму в 54 миллиона долларов. Компания потратила 35 миллионов долларов на борьбу с его активностью, но в итоге признала поражение. В результате руководство теперь столкнулось с новой проблемой — необходимостью всерьез обсуждать идею о достижении чистого нулевого уровня выбросов.

Пожалуй, я бы на месте российских нефтяников даже сделал небольшое пожертвование американским зелёным. Любо-дорого смотреть, как эти фанатики ломают хребет нашим конкурентам.

3. Тем временем в России тоже заботятся об экологии, но более традиционными и цивилизованными способами – взимая налоги и сборы. Однако пока это больше помогает скорее бюджету страны, нежели нашей природе:

https://lenta.ru/news/2021/08/26/eco/

Экологические сборы в России не приносят пользы для экологии и не выполняют своих задач, поскольку по своей сути являются дополнительными налогами. Такой вывод содержится в соответствующем докладе Счетной палаты, опубликованном на сайте ведомства.

Аудиторы проверили результаты введения экологического сбора, утилизационного сбора и платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) в период с 2017-го по 2020 годы. В 2017-2019 годах их доля в неналоговых платежах выросла почти в два раза — до 8 процентов, в а 2020 году общий объем их составил 382,8 миллиарда рублей.

Их введение объясняли необходимостью снижения негативного воздействия на окружающую среду. Но, как оказалось, именно компенсационная функция сборов практически не реализована. Вместо этого государство сосредоточилось на получении денег.

Так, НВОС должна была стимулировать предприятия проводить природоохранные мероприятия, но к началу 2020 года на нулевую ставку платежей перешли только 226 из 180 тысяч организаций, то есть 0,13 процента.

Утилизационный сбор не выполняет те функции, ради которой был введен: обеспечение экологической безопасности, защиту здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия транспортных средств. При этом экологический сбор реализован таким образом, что многие предприятия попросту не встают на учет и, соответственно, ничего не платят.