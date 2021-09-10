 

Разумков во второй раз заболел COVID-19

10.09.2021, 20:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Разумков уже болел коронавирусной инфекцией в ноябре прошлого года.

“Сегодня, например, такой, на первый взгляд, формальный тест перед массовым мероприятием помог выявить больного, который, сам того не зная, мог бы заразить несколько сотен почетных гостей. Тест выявил меня”, – написал глава Рады.

Разумков отметил, что 11 сентября планировал принять участие в Ялтинской европейской стратегии. Спикер парламента надеется, что ему позволят выступить дистанционно.

“К сожалению, не смогу посетить мероприятие лично, ведь для соблюдения всех противоэпидемических требований сегодня сдал тест на коронавирус. Он оказался положительным”, – написал Разумков.

Они добавил, что некоторое время будет “находиться на самоизоляции” и работать дистанционно. По словам Разумкова, чувствует он себя хорошо.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1813783445496304&id=100005939985790

В пятницу Разумков участвовал в заседании парламента, а также провел брифинг в Верховной Раде Украины.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,3 млн случаев COVID-19, умерло 54,2 тыс. человек, выздоровело 2,2 млн пациентов. 

Разумков, отвечая на вопрос, почему еще не вакцинировался от COVID-19, говорил в мае 2021 года, что у него есть антитела против коронавируса. “Плюс я в свое время говорил, что буду вакцинироваться за свой счет. На сегодня пока, к сожалению, в свободном доступе вакцин нет”, – отмечал глава Рады.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.06 / В Украине за сутки коронавирус обнаружили еще у 948 человек

14.02 / Маск пригласил Путина в Clubhouse

30.04 / Число пострадавших на границе Киргизии и Таджикистана достигло 96

18.08 / Рудники «Беларуськалия» прекратили добычу

17.08 / Лукашенко рассказал о желании Меркель «поговорить»

15.07 / Баку и Ереван начали кибервойну

13.10 / «Альянс врачей» уличили в неэффективном расходовании средств

16.02 / SpaceX запустила ракету с 60 спутниками

28.07 / Шахов: Новое повышение тарифов на электроэнергию приведет к стремительному увеличению долгов населения

23.03 / Утверждено обвинительное заключение сбившему людей рэперу Гулиеву

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика