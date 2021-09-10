Разумков во второй раз заболел COVID-19

Разумков уже болел коронавирусной инфекцией в ноябре прошлого года.

“Сегодня, например, такой, на первый взгляд, формальный тест перед массовым мероприятием помог выявить больного, который, сам того не зная, мог бы заразить несколько сотен почетных гостей. Тест выявил меня”, – написал глава Рады.

Разумков отметил, что 11 сентября планировал принять участие в Ялтинской европейской стратегии. Спикер парламента надеется, что ему позволят выступить дистанционно.

“К сожалению, не смогу посетить мероприятие лично, ведь для соблюдения всех противоэпидемических требований сегодня сдал тест на коронавирус. Он оказался положительным”, – написал Разумков.

Они добавил, что некоторое время будет “находиться на самоизоляции” и работать дистанционно. По словам Разумкова, чувствует он себя хорошо.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1813783445496304&id=100005939985790

В пятницу Разумков участвовал в заседании парламента, а также провел брифинг в Верховной Раде Украины.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,3 млн случаев COVID-19, умерло 54,2 тыс. человек, выздоровело 2,2 млн пациентов.

Разумков, отвечая на вопрос, почему еще не вакцинировался от COVID-19, говорил в мае 2021 года, что у него есть антитела против коронавируса. “Плюс я в свое время говорил, что буду вакцинироваться за свой счет. На сегодня пока, к сожалению, в свободном доступе вакцин нет”, – отмечал глава Рады.

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