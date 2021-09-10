После обысков по делу о неуплате налогов “Нафтогаз” заплатил в госбюджет 3 млрд грн – фискальная служба

“В начале 2017 года был установлен факт уклонения от уплаты налогов государственной компанией в размере более 3 млрд грн путем умышленного неосуществления соответствующих действий по завершению таможенного оформления природного газа в режиме “импорт”, – говорится в сообщении.

В ГФС подчеркнули, что в свое время данный факт не получил “надлежащей правовой оценки”.

“ГФС в начале июня 2021 года провела обыски в АО “НАК “Нафтогаз України”. […] В течение нескольких месяцев правоохранители собрали неопровержимые доказательства совершения должностными лицами указанной государственной компании умышленных действий по уклонению от уплаты более 3 млрд грн налогов. […] Представители вышеуказанной государственной компании согласились с доводами следствия и совокупностью собранных доказательств и уплатили в государственный бюджет налог на добавленную стоимость в размере более 3 млрд грн”, – рассказали в фискальном ведомстве.

В службе отмечают, что документальное оформление растаможивания природного газа и уплаты средств в бюджет еще продолжаются.

“Решается вопрос об уведомлении о подозрении должностным лицам государственной компании в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины) и избрании им меры пресечения”, – объяснили в ГФС.

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