 

Разумков передал Венецианской комиссии законопроект об олигархах, “Интерфакс-Украина” опубликовало цитаты из его письма

10.09.2021, 20:25, Новости дня
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“Учитывая предложения уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека как субъекта, который согласно статье 101 Конституции Украины осуществляет парламентский контроль за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина, и обращение четырех оппозиционных депутатских фракций в Верховной Раде Украины, хотел бы обратиться к вам с просьбой способствовать получению от комиссии экспертного заключения по указанному законопроекту”, – говорится в письме.

В своей просьбе председатель украинского парламента ссылается на позицию уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

“Ко мне поступило письмо от уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, в котором предоставлены предостережения относительно возможного нарушения прав человека в результате принятия этого законопроекта как закона Украины, а также высказано предложение направить указанный законопроект для получения заключения Европейской комиссии “За демократию через право” (Венецианской комиссии). Аналогичную позицию по этому законопроекту высказали все оппозиционные депутатские фракции украинского парламента”, – подчеркнул спикер.

Контекст:

Денисова обратилась к Разумкову с критикой законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Рада приняла этот проект закона в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовали 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Партия “Слуга народа” анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

17 июня парламентский комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС высказался за необходимость экспертизы законопроекта об олигархах со стороны уполномоченного Верховной Рады по правам человека, сообщал портал My.ua.

Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия в июле сообщил, что Рада приступит к рассмотрению законопроекта о деолигархизации уже после каникул.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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