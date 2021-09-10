Тищенко заявил, что поставил в церкви свечку за Лероса. Тот назвал это богохульством

“Помолился за здоровье Гео Лероса. Да поможет ему Господь сойти с ложного пути и найти путь истинный”, – написал Тищенко, прикрепив к посту фото, где он ставит свечку в храме.

https://www.facebook.com/NikolayTishenko/posts/4666433033389942

Лерос в комментарии “Украинской правде” назвал действия Тищенко “богохульством”.

“Коля Оболонский в базах уголовного розыска проходит по двум убийствам, торговле героином, рэкету и кражам. Была бы у него хоть капля совести, он бы ставил свечи за тех, кого убил и покалечил. На церковном языке его пост – это богохульство. Он эксплуатирует церковь для политических манипуляций, но это никого уже не удивляет”, – заявил он.

Нардеп заявил, что Тищенко “пробил дно еще в девяностые”, а сейчас у него “просто вторая молодость, когда он чувствует вседозволенность”. Он также поблагодарил президента Владимира Зеленского, что “привел к власти людей с “новой ментальностью”.

Контекст:

Лерос 9 сентября с трибуны Верховной Рады требовал от властей отчета о срыве спецоперации по вагнеровцам. “Украинцев интересует, кто из этой парочки – господин [президент Владимир] Зеленский или его секретарша [глава Офиса президента Андрей] Ермак – слил эту спецоперацию. Господин Зеленский, вы можете сколько угодно назначать своих друзей, знакомых на руководящие государственные должности, но вы превращаете страну в мафию”, – заявил нардеп.

Тищенко прервал выступление Лероса – подошел к трибуне, отодвинул микрофон, затем схватил Лероса и оттащил с трибуны. Спикер парламента Дмитрий Разумков объявил перерыв в работе парламента.

Лерос, комментируя инцидент, заявил, что Тищенко – “это филиал действий СНБО в парламенте”, и сказал, что не будет подавать обращение в комиссию по вопросам этики, потому что “на больных людей нельзя обижаться”.

Тищенко заявил, что готов понести ответственность за драку с Леросом. Причиной своего поведения он назвал то, что Лерос “говорил грязные вещи в адрес гаранта нашей Конституции”.

Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия сообщил, что будет агитировать коллег, чтобы они поддержали отстранение Тищенко и Лероса от нескольких пленарных заседаний из-за инцидента.

Лерос был избран народным депутатом Украины в 2019 году от партии “Слуга народа” (№23 в списке). В июне 2019 года, еще до избрания в Раду, он был назначен внештатным советником Зеленского. В 2020 году Лерос несколько раз делал публичные заявления с критикой действий власти, в частности руководителя Офиса президента Андрея Ермака. В марте Зеленский уволил его с должности своего советника, в сентябре Лероса официально исключили из парламентской фракции “Слуга народа”.

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