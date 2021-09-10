«Что ты с ними нянчишься? Это же сволочи»

Воспитанники детского дома в Севастополе заявляют, что их бьют и объедают работники. Охрана это подтверждает.



Здание детдома в Севастополе. Фото: Яндекс.карты

ДИСКЛЕЙМЕР

Имена всех сотрудников интерната, которые могут быть причастны к насилию над детьми, известны «Новой газете» и правоохранительным органам. Мы не можем опубликовать их в связи с недоказанностью вины в судебном порядке.

— Меня [имя воспитателя] душила за то, что я ее обозвал, — рассказывает на видео 12-летний Вячеслав, демонстрируя лицо в синяках и шею в ссадинах. — Она меня зажала за шею рукой, там, где моют тарелки, и начала говорить, чтобы я извинялся.

— Болит? — спрашивает его голос за кадром.

— Да, сильно, — отвечает мальчик, прикладывая руку к ссадинам.

Следы ссадин на шее у воспитанника интерната. Фото: primechaniya.ru

Видео предоставил «Новой газете» бывший работник прокуратуры, а ныне заместитель директора по безопасности детского дома «Наш дом» Юрий Кривенко. Запись передана в правоохранительные органы и правительство Севастополя, уполномоченному по правам ребенка.

По словам воспитанников и охранников детдома, сила в учреждении якобы применяется систематически. Кроме того, детей якобы объедают сотрудники интерната, забирающие себе лучшие продукты.

Вооружившись шваброй

Вячеслав к 12 годам — дважды «отказник»: от него отвернулись сначала родная, а затем и приемная семьи. Юрий Кривенко признает, что у мальчика «есть особенности».

— Он всем «тыкает», ругается матом, учится в специнтернате. Но контакт с ним при желании найти можно. Со мной он разговаривал на «вы», и я ему это объяснил без крика.

По словам замдиректора по безопасности, Вячеслав жалуется на избиения не в первый раз. 8 июля в служебной записке на имя директора детдома Лилии Мамоновой Кривенко сообщил, что

одна из воспитателей несколько раз ударила мальчика по лицу и голове. В другой служебной записке главный безопасник детского дома пояснил о новом случае применения силы, но уже от другого воспитателя.

— Все это замалчивается, — продолжает Кривенко. — Я вам больше скажу. В этом году наших мальчика и девочку расписали в ЗАГСе. Замдиректора до этого предлагала сделать аборт. Это разве нормально? Другой наш воспитанник чуть не изнасиловал мальчика на перемене. Уголовное дело 30 августа рассматривалось в Ленинском суде. Я не понимаю, чем занимается персонал.

Один из воспитанников детского дома рассказал «Новой газете», что воспитатели и соцпедагоги в разговорах с детьми могут допустить грубые высказывания.

— Есть проблемная девочка, она постоянно сбегает. Я понимаю, дети могут послать воспитателей, потому что они дети и жили в плохой семье, но вот когда воспитатели в ответ посылают и говорят грубости — это не совсем правильно, — говорит он. — У помощницы воспитателя (уже уволилась) произошел конфликт с ребенком. Они были закрыты в воспитательской и там у них произошла драка. Ребенок начинает кричать «помогите-помогите», все сбегаются, и ребенок говорит, что помощница воспитателя била ее шваброй, а сотрудница начинает на ребенка кричать матом. Ребенок выливает на помощницу чай.

По словам воспитанников и работников детского дома, директор Лилия Мамонова старается общаться со всеми хорошо, но бывает, что срывается и она.

Помимо применения физической силы воспитанники интерната жалуются на не всегда качественную еду.

Полдник с гнильцой

Охрана не раз сообщала, что сотрудники «Нашего дома» якобы выносят «детские» продукты. В служебных записках на имя Лилии Мамоновой замдиректора по безопасности Юрий Кривенко сообщал, что

в ущерб детям некоторые сотрудники приюта неоднократно выносили в сумках продукты питания.

Охранник Олег Д. показывает полицейскому видеозаписи с камер в интернате

«К ним в сумку попадает отборная клубника — ягодка к ягодке, а дети говорят, что им дают гнилую, есть ее невозможно», — поясняет безопасник. Сотрудники детдома, которых охрана поймала на выносе продуктов, оправдывали это якобы личным разрешением директора Мамоновой. В июне между матерью директора Ниной Мищенко, которая трудоустроена на полставки в прачечной интерната, и охранником произошел конфликт: сотрудник охраны остановил женщину на выходе из интерната с котомкой, набитой продуктами. На записях с камер видеонаблюдения зафиксирована ругань Мищенко и охранника. Женщина объясняла, что продукты она якобы купила до того, как пришла на работу. Охранник этой версии не верил и отказывался ее выпускать. После звонка с жалобой Мищенко на помощь прибежала Лилия Мамонова и на повышенных тонах запретила охраннику устраивать досмотр сумок сотрудников.

По факту проноса продуктов матерью директора охранник Олег Д. (он попросил не публиковать фамилию) вызывал полицию, но МВД никак не отреагировало. Обращение в департамент соцзащиты осталось без ответа, а жалобу в администрацию президента спустили в севастопольскую прокуратуру и правительство региона на рассмотрение. Была проведена формальная проверка для галочки, которая никаких нарушений не выявила.

Юрий Кривенко предполагает, что руководство «Нашего дома» «кто-то покрывает».

Источники севастопольского издания «Примечания» в правительстве объясняют безразличие просто: чиновникам сейчас поручено заниматься выборами и контролировать лояльность бюджетников перед днем голосования — им не до детей.

Генеральный директор ООО «ПФК ИНТЭКС» Владимир Кабачный, который недавно устанавливал дополнительные камеры в детдоме, рассказал «Новой газете», что через несколько дней после установки аппаратуры на кухне появилась Мамонова, следом подошел воспитанник детдома и заклеил объектив листом бумаги. Вскоре камеру на кухне демонтировали. По его словам, на отключенное видеонаблюдение потрачено 3,5 миллиона рублей по двум (1, 2) госзакупкам.

Камеру на кухне закрывают бумажным листком. Кадр

Причем, по мнению Кабачного, цена на работы и камеры в первой закупке была почти в два раза завышена, учитывая характеристики тех, что стояли в интернате до недавнего времени.

— 12 июля была назначена проверка, — рассказывает Юрий Кривенко. — Самое главное, если столько выносится, то что едят дети? Нет, дети, конечно, не голодают. Но вот сотрудники специально нарезают столько того же редиса, что и взрослые не съедят, а потом говорят: «От детей осталось». Хотя все можно делать по нормативам. Гуманитарная помощь вообще не учитывается. Куда она идет, я не понимаю — не видел ни одного документа о передаче.

Охранник Олег Д. подтвердил, что какую-то еду из интерната сотрудники выносят постоянно.

— Выносят всё: когда делают салаты, режут овощи и для детей, и для себя, а потом выносят банками под видом отходов, вроде как дети не съели. Но что интересно, у них отборная малина, отборная клубника, а на столе у детей была заплесневелая, — рассказывает охранник. — Детям принесешь конфетку или ягодку, он ее с таким большим удовольствием съест. Доходит до того, что мой пакетик «Доширака» съедали и говорили, что очень вкусно.

Повар их сволочами называет, говорит, что их кормить вообще не надо. Я стою на посту, а она говорит: «Что ты с ними нянчишься? Это же сволочи». В ее смену больше всего и выносили продуктов.

После того, как охранники стали препятствовать выносу продуктов, на них (по их словам) началось давление. Сначала Мамонова жаловалась начальству на Олега и требовала, чтобы его уволили. Потом директор детдома для убедительности сфотографировала, как дети сидят у охранников на коленях. «Дети просто защиты искали», — поясняет Олег.

— Директор меня провоцировала. Ей говоришь, что камеры стоят, а она отвечает, что это для службы безопасности департамента. Она хотела, чтобы наше охранное предприятие внесли в черный список как недобросовестное.

Лилия Мамонова

«Они вам за конфетку и не то расскажут»

2 сентября о «воровстве» детских продуктов в интернате рассказало севастопольское издание «Примечания». Власти города отреагировали: по распоряжению губернатора Михаила Развожаева в детдом прибыли вице-губернатор по социальным вопросам Александр Кулагин, глава департамента соцзащиты Елена Сутягина, глава комитета по социальным вопросам местного парламента Татьяна Щербакова, севастопольский омбудсмен по правам ребенка Марина Песчанская и директор «Нашего дома» Лилия Мамонова. Последняя отказалась общаться с прессой.

От имени мальчика, который пожаловался на побои, говорила омбудсмен, акцентируя внимание на том, что он «с особенностями» и к его словам

на видеозаписи, где он говорит о рукоприкладстве, надо относиться с определенной долей скепсиса, так как «у него трудности с реальной действительностью».

По словам Песчанской, никто из детей, с которыми она успела пообщаться, на рукоприкладство не жаловался.

Чиновники и депутаты заявили, что публикации про нарушения могут быть «провокацией».

— А как же видео, где мальчик жалуется, что его душил воспитатель?

— Да этим детям конфетку дашь, они и не такое скажут.

— Ну а как же демонтированная камера на кухне? Зачем их заклеивали листком бумаги?

— Понимаете, людям некомфортно работать, когда есть камеры.

Вице-губернатор Александр Кулагин, отвечая на вопрос «Новой газеты», будут ли приниматься кадровые решения, сообщил, что выводы будут делать после проверки. Он пояснил, что пока директор детдома попадает только под небольшую дисциплинарную ответственность, не связанную с заявлениями детей и сотрудников охраны. Региональное правительство внимательно изучит всю информацию и проведет проверку сотрудников детдома, директора, в том числе и «законность трудоустройства» автора видеозаписи — замдиректора по безопасности.

Депутат Татьяна Щербакова попросила «подумать о репутации педагогов и не вешать ярлыки».

Надежда Исаева, корреспондент

—