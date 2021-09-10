 

Ученые сумели решить проблему перегрева гиперзвуковых самолетов

10.09.2021, 20:08, Новости дня
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На самом деле, всего несколько раз летательные аппараты, передвигаясь в атмосфере, достигали скорости 5 Мах, то есть в пять раз больше скорости звука. Это более 6 тысяч километров в час! Если лететь с такой скоростью, то из Европы до восточного побережья США можно добраться часа за полтора.

Однако у таких полетов есть большая проблеме – это перегрев самого корпуса самолета от невероятного трения с воздухом.

Ученые из Австралии изобрели надежный способ охлаждения. По их словам, здесь нужен специальный материал-катализатор. Специалисты предлагают использовать цеолит. Проведенное моделирование показывает, что с проблемой перегрева при этом можно полностью справиться. Таким образом, ученые сделали еще один шаг к тому, чтобы гиперзвуковые полеты стали повседневной реальностью.



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