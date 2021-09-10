Стало известно, в каких условиях жили первые люди в Европе

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10.09.2021, 20:08, Новости дня
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Европейский континент сегодня считается самым комфортным местом для жизни людей. А как было в глубокой древности, когда на него ступила нога первого человека? Об этом рассказали ученые из нескольких европейских университетов в совместной публикацией, размещенной на страницах журнала Quaternary Science Reviews.

Напомним, что одни из первых стоянок людей, пришедших из Африки, расположены на юге Испании. Они датируются периодом 1,2-1,4 млн лет назад.

По словам ученых, тогда в этой местности климат напоминал мягкий средиземноморский. На данной территории росли леса, что давало возможность заниматься охотой и собирательством. В целом, условия не особо отличались от африканских, хотя в Испании было значительно меньше травы.



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