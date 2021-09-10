Мнение: Туалетная революция в Индии

Процент доступности туалетов в индийских домовладениях по штатам – 2014 vs 2017.

Стоит отметить, что за туалет в этой статистике считается и выгребная яма. Далеко не всегда возросшие проценты означают, что это классический туалет с канализацией. Наименьший процент доступности туалетов отражает штаты с наибольшим уровнем бедности (от 30 до 50%).

Рост доступности туалетов был связан с программой "Чистая Индия", которая была направлена на повышение доступности туалетов для граждан.

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