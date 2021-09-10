 

Мнение: Туалетная революция в Индии

10.09.2021, 20:04, Разное
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Процент доступности туалетов в индийских домовладениях по штатам – 2014 vs 2017.
Стоит отметить, что за туалет в этой статистике считается и выгребная яма. Далеко не всегда возросшие проценты означают, что это классический туалет с канализацией. Наименьший процент доступности туалетов отражает штаты с наибольшим уровнем бедности (от 30 до 50%).
Рост доступности туалетов был связан с программой "Чистая Индия", которая была направлена на повышение доступности туалетов для граждан.

Источник: Colonel Cassad



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