 

Названы самые популярные у россиян направления для осеннего отдыха

10.09.2021, 19:54, Разное
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Осенью 60% россиян интересуются путешествиями по своей стране. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании по организации туров OneTwoTrip.

Среди городов и регионов России наибольшей популярностью среди жителей пользуются Москва, Санкт-Петербург и Сочи. В топ-10 также входят Калининград, Симферополь, Краснодар и Минеральные воды. Среди зарубежных направлений россияне предпочитают Турцию, Армению и Египет, сообщает телеканал “360”.



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