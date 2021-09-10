 

Байден может ввести в США обязательную вакцинацию от ковида

10.09.2021, 19:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент США Джо Байден может подписать указ об обязательной вакцинации от коронавируса в стране. Об этом сообщил ряд местных СМИ со ссылкой на анонимные источники.

По информации журналистов, Байден готов обязать компании со штатом более ста человек прививать своих сотрудников. При этом контролировать соблюдение требований должно будет руководство фирмы. А те работники, кто отказывается от вакцинации, должны будут регулярно сдавать ПЦР-тесты, сообщает РИА ФАН.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.06 / На дочь Юэна Макгрегора напала собака за полчаса до премьеры фильма с ее участием: фото дня

15.05 / Мнение: Обмен

12.11 / Папа Франциск разрешил священникам принимать пожертвования биткоинами

27.05 / BMW M4 Competition Convertible выходит из строя

25.06 / В Крыму поймали украинского шпиона

05.08 / Центробанк начнет размещать рекламу на новых купюрах

09.04 / Личное: “Если захочет, сам позовет”

18.08 / Большинство педиатров США советуют короткие интервалы между продуктами во время прикорма

14.10 / В Москве автомобиль таски снес ограждение и упал в реку Яузу

23.11 / Названы сладости с наименьшей калорийностью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика