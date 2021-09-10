Правительство прорабатывает процедуру монетизации избирательного права

Министр финансов Антон Силуанов рассказал о планах правительства монетизировать избирательное право граждан по аналогии с проведённой ранее монетизацией льгот пенсионеров. В 2022 году совершеннолетние россияне смогут сделать выбор: получить активное избирательное право или единоразовую денежную выплату.

Россияне, выбравшие деньги, должны будут подписать добровольный отказ от участия в муниципальных и федеральных выборах, после чего в течение 14 рабочих дней на их карту «Мир» будет зачислена сумма в размере 30 тысяч рублей. Такие граждане будут исключены изо всех избирательных списков, однако по-прежнему сохранят право быть избранными. В эксперименте по монетизации льгот примут участие первые лица государства. Первыми от избирательного права откажутся президент Владимир Путин и спикер сената Валентина Матвиенко, а в 2022 году каждый совершеннолетний россиянин получит возможность монетизации активного избирательного права.

«У нас очень низкая явка, и каждый раз приходится гадать – придут неактивные избиратели на участки или нет. Это делает избирательный процесс слишком непредсказуемым и вынуждает партии закладывать дополнительные средства в кампанию по корректировке результатов голосования. Гораздо удобнее было бы для людей, которые не любят участвовать в выборах, официально монетизировать ненужное им избирательное право. Так и люди получат необходимые им выплаты, и ЦИК работать будет легче», – пояснил Силуанов.

Выплату за монетизацию льгот планируют ежегодно индексировать в соответствии с официальной инфляцией и ставкой Центробанка.

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