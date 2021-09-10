 

Лавров заявил о готовности РФ к взаимному признанию вакцин от коронавируса с ЕС

10.09.2021, 19:43, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссия готова к взаимному признанию вакцин от коронавируса с Евросоюзом, со стороны Брюсселя попытки пока сошли на нет, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на форуме современной журналистики «Вся РФ – 2021».

«Были такие робкие попытки – потому что потом они как-то сошли на нет – со стороны Брюсселя поговорить о взаимном признании вакцин. Мы к этому абсолютно готовы», – цитирует ТАСС Лаврова.

До этого в Кремле выразили надежду на взаимное признание с ЕС вакцин от коронавируса.

6 июля министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что несколько иностранных производителей подали документы на регистрацию вакцин на территории России. По словам Мурашко, документы находятся на экспертизе. Глава Минздрава не сказал при этом, о каких именно производителях идет речь.

В настоящее время в РФ зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V» и «Спутник Лайт» Центра имени Гамалеи Минздрава, «ЭпиВакКорона» разработки центра «Вектор» Роспотребнадзора, а также «Ковивак», созданная Центром имени Чумакова РАН.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что ожидает предоставления Россией полного пакета документов по вакцине «Спутник V», после чего даст ей оценку.



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