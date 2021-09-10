Лавров заявил, что Россия готова к восстановлению отношений с Украиной

“Мы постоянно подчеркиваем нашу готовность возобновить нормальные отношения с Украиной, потому что украинский народ нам является очень близким, братским. Об этом не раз говорил президент [РФ Владимир Путин], написал специальную статью”, – сказал Лавров.

По словам главы МИД РФ, комментарии президента Владимира Зеленского о возможности полноценной войны Украины с Россией “не заслуживают какого-то внимания”.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась, увеличилось количество обстрелов боевиков и жертв со стороны Украины. Россия активно перебрасывала военную технику в Крым через Керченский мост и наращивала войска вблизи границы с Украиной.

10 сентября во время выступления на форуме Ялтинской европейской стратегии Зеленский заявил, что допускает вероятность полномасштабной войны с Россией. Он добавил, что это было бы “самой большей ошибкой” РФ. В Кремле назвали “апокалиптическими” заявления Зеленского о войне с РФ.

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