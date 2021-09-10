Мнение: О несоюзном недогосударстве: кто кого переиграл

Уже ору. Блин! Сейчас даже неглупые люди торжественно верещат, мол Лукашенку дожали. Дескать Лукашенко сдал всё. #Россия поглощает #Беларусь.

Ну ё-моё! Ну как можно быть такими дебилами наивными? Ну разуйте же вы глаза и посмотрите на все эти 28 пунктов интеграции, подписанных в Минске. Неужели не видите, в чью они пользу?

Видимо придётся пояснить на пальцах.

Вот о чём, как пишет РБК, страны договорились:

– о сближении макроэкономической политики («синхронизации стратегического управления в Российской Федерации и Республике Беларусь в части макроэкономической политики и формирования официальной статистической информации») – тут даже не «гармонизация» и тем более не «унификация», а именно сближение, что и понятно: основа российской экономики нефть и газ, основа белорусской – экспорт недорогих товаров в РФ и транзит перемаркированной, чтобы избежать санкций, европейской продукции туда же; гармонизировать тут нечего, в лучшем случае может идти речь о сближении двух систем статистики нацсчетов, хотя они и так строятся по схожим принципам, основанным на рекомендациях МВФ и Статкомитета ООН.

– гармонизации денежно-кредитной политики: Центральный банк России и Нацбанк Беларуси до декабря 2022 года должны заключить соответствующее соглашение. Также будут гармонизированы правила открытия банковских счетов и проведения валютных операций;

– гармонизации норм регулирования банков и прочих финансовых организаций, а также требований в сфере обеспечения безопасности в финансовой сфере;

– Россия и Белоруссия проведут интеграцию национальных платежных систем, систем передачи финансовых сообщений, будут развивать сотрудничество по внедрению системы быстрых платежей – все эти три пункта можно заменить одним кратким резюме: белорусским банкам будет упрощён доступ на российский рынок межбанковских кредитов, естественно, в качестве заёмщиков.

– государственные органы проведут интеграцию систем по отслеживанию движения товаров – благое дело, но совсем мелкое, не президентский уровень и даже не премьерский.

– будут интегрированы налоговое и таможенное законодательство, созданы общие принципы налогообложения – вот это совсем интересно: таможенное законодательство и так уже интегрировано в рамках ЕАЭС и ТС, а что до налогового, то интегрировать, например, российский и белорусский НДПИ или НДФЛ бессмысленно, может, ставки белорусским ИП поднимут до российского уровня (с 5% до 6%) – хоть шерсти клок…

– будет разработано программное обеспечение для контроля транспортных перевозок, унифицирован весь транспортный рынок, выработаны общие требования к дорожной инфраструктуре – но самый интересный и большой вопрос, распространится ли российский «Платон» на белорусских транспортников, ведь без рычагов воздействия на соседей вся эта информация – лишь для удовлетворения любопытства.

– Россия и Белоруссия создадут общий рынок газа, нефти, нефтепродуктов и электричества – вот это самая изюминка: Беларусь окончательно закрепляет возможность покупать российские ресурсы напрямую и по внурироссийским ценам, представляете, какой это гигантский по меркам белорусской экономики объём неформальных дотаций от «Союзного государства»!

– будет сформирована единая аграрная, промышленная социально-трудовая политика – с учётом того, что в России нет ни первой, ни второй, ни третьей, этот пункт – пока простое сотрясание воздуха.

– будут созданы единые принципы рынка связи и отменён роуминг – российские ОПСОСы потеряют небольшую денежку.

Но главное в том, чего нет в этой интеграции:

– нет перехода к единой валюте – вопрос опять отложен;

– нет даже попытки гармонизации бюджетной политики, а значит, Беларусь будет самостоятельно решать, как распоряжаться полученными от России кредитами;

– нет даже намёка на политическую интеграцию: самый безболезненный вопрос о создании общего парламента точно так же отложен до лучших времён;

– нет ничего о военной сфере, то есть и здесь соседи сохраняют прежний уровень самостоятельности;

– нет ни слова о допуске российского капитала к приватизации белорусских предприятий.

В сухом остатке: в обмен на совершенно незначительные уступки по локальным вопросам Беларусь:

– получила неограниченный доступ к российским ресурсам, как природным, так и финансовым;

– сохранила самостоятельность в бюджетной политике, военной сфере, да и вообще практически во всём;

– получила от России ещё денег.

Ну и кто кого переиграл?

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