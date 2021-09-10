 

Xiaomi заблокировала свои смартфоны в Крыму

10.09.2021, 19:16, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКомпания Xiaomi начала блокировать использование смартфоны собственного производства в некоторых частях мира. Жители Кубы, Ирана, Сирии, Северной Кореи, Судана и Крыма уже столкнулись с этой проблемой.

Массовая блокировка зафиксирована в сентябре. После нескольких дней использования нового смартфона пользователи видят на экране устройства сообщение о том, что политика Xiaomi не разрешает продажу или предоставление продукта на данной территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на XDA-developers.

Отмечается, что пользователи смартфонов Xiaomi нашли способ обхода блокировки на смартфоне Xiaomi: для этого телефон нужно перепрошить на неофициальный кастом.

В январе администрация США включила девять китайских компаний, в том числе производителя смартфонов Xiaomi и авиакорпорацию Comac, в список запрещенных для американских инвесторов из-за связей с военными.



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